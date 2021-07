Motorista atropela motoboy em Guaratuba

O condutor de um Fiat Uno atropelou um motoqueiro, na noite deste domingo (11), na rua Octaviano Henrique de Carvalho, em Guaratuba.

Segundo informações, o motoboy, de 18 anos, estava parado próximo à calçada, no sentido Carvoeiro, verificando o endereço de uma entrega quando foi atingido pelo carro. Sua moto, uma Honda Biz, foi arrastada por alguns metros. Ele foi levado para o Pronto Socorro com ferimentos leves.

Segundo informações, o motorista, de 49 anos, dava sinais de estar embriagado e nada sofreu. Ele permaneceu no local e procurou prestar atendimento à vítima até a chegada do Siate, do Corpo de Bombeiros.

Fontes: 9º BPM, Rádio Guaratuba, Portal da Cidade, Rádio Litorânea e redes sociais