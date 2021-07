2 homicídios em Matinhos em menos de 24 horas

Imagem da frente da Serralheria – Comunica Matinhos

Na tarde deste domingo (11), Adriano Cordeiro, de 35 anos, levou três tiros no peito, na avenida Paranaguá, no Balneário Céu Azul. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu e encaminhado a UPA da Praia Grande onde morreu no final da tarde.

Segundo informações, o atirador é conhecido pelo apelido de “Gay”, que deixou o local em um veículo de cor escura.

Na manhã desta segunda-feira (12), Alcides Joaquim Brasil, de 57 anos, foi morto em frente de sua serralheria, na rua Martinho Ramos, no bairro Tabuleiro. Um homem chegou de motocicleta, desferiu três tiros no empresário e fugiu no mesmo veículo. Segundo informações apuradas pela página Comunica Matinhos, haveria um segundo atirador a pé.

A vítima chegou a ser levada até a UPA da Praia Grande, mas não resistiu.

De acordo com informações apuradas pelo Comunica Matinhos, Alcides Brasil já teria sofrido um atentado a tiros no mesmo local.