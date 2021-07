Manifestação pede construção da Ponte de Guaratuba

Um grupo de moradores e frequentadores do Litoral realizam, no último sábado do mês (dia 31), um ato em favor da construção da ponte sobre a baía de Guaratuba. A manifestação está marcada para acontecer entre as 10h e o meio-dia, na Praça Nossa Senhora de Salete, em frente ao Palácio Iguaçu e a Assembleia Legislativa.

A intenção dos organizadores é realizar mais duas manifestações: uma em Matinhos, no mês de agosto, e outra em Guaratuba, no dia 7 de setembro, repetindo os protestos feitos em anos anteriores no embarque do ferry boat.

Em relação à ponte, no momento, o governo já escolheu o consórcio de empresas que fará Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) e estudos preliminares de engenharia da obra. A homologação do resultado da licitação, iniciada em 2020, aconteceu no dia 1º de junho. O custo é de R$ 3,5 milhões e o prazo de conclusão é de 14 meses depois da assinatura da ordem de serviço. Deve ficar pronto perto das eleições de 2022.

Depois dos estudos, a expectativa é que o governo que iniciar mandato em 2023 lance o edital e licitação dos projetos básico e executivo de engenharia da ponte. Só depois de concluídos é que poderá ser licitada a obra da ponte.

A manifestação deste sábado também começou a ser convocada pelo Facebook, confira: https://fb.me/e/1QSq3bcBE