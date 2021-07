‘Corrente do Bem” de Guaratuba pede ajuda para menina com câncer

“A Valentina, uma menina de 6 anos, está com câncer no sistema linfático. A mãe da Valentina, a Eliane, tem mais 6 filhos e está neste momento em casa por conta dos cuidados com a filha. A família mora no bairro Cohapar, em Guaratuba.” É assim que um grupo de voluntárias apresenta o caso e pede ajuda para as pessoas.

A Corrente do Bem, formado mulheres da cidade, criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para manter a família enquanto ela segue o tratamento.

Segue o link da Vakinha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todos-pela-valentina-luana

Mais informações sobre a Valentina e o grupo Corrente do Bem: https://www.instagram.com/p/CQ83n0eLswI/?utm_medium=share_sheet