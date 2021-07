Marinha retira rebocador e um ferry boat da travessia para reparos

Rebocador e balsa sendo empurrados por um ferry boat nesta terça-feira (13)

A Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) informou agora à noite que duas embarcações que fazem a travessia da baía de Guaratuba tiveram de ser retiradas do tráfego para manutenção: o ferry boat “Guaraguaçu” e o rebocador “San Belo”. Os ferries “Nhundiaquara” e “Piquiri” não apresentaram problemas e continuam autorizados a operar.

A decisão foi tomada depois de vistoria nas embarcações feitas após o incidente desta terça-feira (13). A Capitania, setor da Marinha do Brasil, relata o que ocorreu: por volta das 15h30 do dia 13, o rebocador “San Belo”, que rebocava a balsa “Rainha dos Valadares”, teve uma avaria de máquinas, deixando o conjunto à deriva.

“O rebocador e a balsa da travessia foram resgatados e os passageiros foram transportados, cerca de 40 minutos após o incidente, em segurança, ambos apoiados por um ferry boat da empresa”, conta a Capitania.

A CPPR explica que vem realizando inspeções e vistorias regulares nas embarcações. “Durante as últimas fiscalizações, não houve pendências relativas à segurança, não havendo restrições para operação dessas embarcações”, informa. Em virtude da avaria de máquinas ocorrida, foi instaurado um inquérito administrativo com o objetivo de apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades dos fatos.

Na manhã desta quarta-feira (14), foi enviado um vistoriador naval da CPPR para realização de perícia no rebocador e na balsa. O vistoriador também fez inspeção nos ferry boats que operam na travessia. “Durante essa fiscalização, foi constatada uma avaria no costado da embarcação ‘Guaraguaçu’ e inoperância em dois motores do rebocador ‘San Belo’, afetando diretamente a segurança da navegação, motivando a retirada de tráfego das mesmas, ou seja, impedindo a sua navegação até que sejam realizados os reparos necessários a fim de serem liberadas para operar pela CPPR”.