Litoral tem mais 6 mortes e 96 novos casos

Quatro cidades do Litoral têm óbitos por covid-19 confirmadas nesta sexta-feira (16), pela Secretaria de Estado da Saúde: Paranaguá (3), Antonina, Matinhos, Pontal do Paraná.

O Litoral chega a 1.043 óbitos, com uma mortalidade de 347,9 mortos / 100 mil habitantes.

Foram registrados 96 novos casos da doença nos sete municípios litorâneos, com destaques para a pequena Guaraqueçaba, de 7594 habitantes, que no início deste mês chegou a ficar mais de uma semana sem nenhum novo caso, e, no outro extremo, de Guaratuba, que teve apenas 1 caso:

Guaraqueçaba (31)

Pontal do Paraná (28)

Matinhos (13)

Morretes (12)

Paranaguá (9)

Antonina (2)

Guaratuba (1)

O Litoral agora tem 39.591 casos confirmados e 21.0593 pacientes recuperados.

No Paraná, houve mais 166 mortes e 2.613 casos confirmados. O Estado agora soma 33.317 óbitos e 1.333.380 casos. A mortalidade no Paraná é de 284,6 óbitos / 100 mil.