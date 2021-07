Ação faz 18 detenções por ‘gatos’ de água e luz em Pontal do Paraná

Uma Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) foi realizada na manhã desta sexta-feira (16), em Pontal do Paraná e resultou na detenção de 18 pessoas por furto de energia elétrica e água (gato). Também houve uma prisão por tráfico de drogas.

A operação foi coordenada pelo Ministério Público do Paraná e o policiamento ficou sob a liderança da comandante da 2ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar, capitã Denise Rauber. A equipe do Instituto Água e Terra (IAT) lavrou 8 notificações por crimes ambientais.

A ação também foi composta por órgãos e secretarias da Prefeitura Municipal, Copel, Sanepar e Polícia Civil. Aconteceu em uma ocupação irregular, próxima à avenida Marumbi, numa Área de Preservação Permanente (APP) do balneário Pontal do Sul. Vários metros de cabos de energia elétrica, que teriam sido furtados da Copel, foram apreendidos no local.

No decorrer da operação, um homem, de 37 anos de idade, foi preso por tráfico de drogas. Junto ao seu corpo e em sua residência, também situada na área irregular e compartilhando de energia elétrica e água furtadas, os policiais militares apreenderam 29,8 gramas de maconha. De acordo com a PM, o homem já tem passagens pela polícia. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Pontal do Paraná.