Guaratuba e Segurança do Estado vão compartilhar dados

Foto: Sesp

O Município de Guaratuba e a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) vão compartilhar informações gerais e de segurança, conforme o termo de cooperação técnica assinado nesta sexta-feira (16).

Segundo a Sesp, a Prefeitura agora poderá acessar os Boletins de Ocorrência Unificados (BOU), desde a confecção, até consultas e demais informações. O município também tem a possibilidade de verificar informações do Business Intelligence (BI), ferramenta que possui estatísticas criminais.

“Essas trocas de informações com o município de Guaratuba já vêm sendo realizadas, pois acontecem na prática durante a temporada de verão, de dezembro a março. Agora, com essa assinatura, vamos também ter a conectividade e receber a informação em tempo real”, disse o secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, .

De acordo com o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, a política moderna na área da segurança pública passa pela informação e inteligência, o que dimensiona o planejamento com números reais. “Esse convênio vem justamente para fortalecer ainda mais o excelente trabalho que a Secretaria de Segurança Pública tem prestado à nossa cidade. Para nós, que temos uma condição bastante favorável, com o centro de controle operacional do monitoramento por câmera e um relacionamento consolidado com as polícias Civil e Militar, vai permitir que avancemos ainda mais no combate à criminalidade”, afirmou.

TERMOS – A Secretaria da Segurança Pública do Paraná informou que já assinou termos similares com 27 cidades paranaenses, incluindo Guaratuba.

Foto: Sesp

Retomada da construção da nova Delegacia – Também participaram da assinatura o secretário da Segurança Pública de Guaratuba, Jacson Braga, o diretor da secretaria municipal Celcio Esquinca, o deputado estadual Nelson Justus e diversos membros da Sesp.

Após a reunião, Jacson Braga informou pelas redes sociais que também foi tratada da finalização da obra da Delegacia Cidadã, localizada ao lado dos fóruns, no bairro Cohapar, “cuja previsão para entrega será até março/2022”, disse o secretário.

A obra está paralisada e o governo prometeu, novamente, sua retomada para os próximos dias. A construção começou no finalzinho de 2017 e parou no início de 2018.