Dois homens são presos em Matinhos com quase 1 kg de drogas

Dois rapazes, de 22 e 28 anos, foram presos na tarde de sexta-feira (16), em Matinhos, com quase 1 kg de entorpecentes em pequenas embalagens para serem vendidos.

Por volta das 15h, policiais militares da Agência Local de Inteligência (ALI) e da Radiopatrulha monitoravam o local apontado ao disque denúncia 181. Segundo as denúncias, havia uma movimentação de traficantes em uma esquina da rua Cabaraquara, no bairro Tabuleiro.

Durante o monitoramento do local, os policiais identificaram dois homens “em atitude suspeita”. Eles foram abordados e revistados. Com um deles, foram encontradas 15 porções de maconha embaladas e cinco pinos plásticos com cocaína. O outro, tinha 21 pedras de crack, também embaladas e prontas para serem comercializadas.

Os policiais foram até a casa dos dois e encontraram 3 tabletes grandes de maconha, 238 pinos plásticos com cocaína, centenas de pinos vazios. uma balança de precisão, rolos de plástico filme, dois rádios comunicadores e dinheiro.

