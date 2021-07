Campanha promove “Turismo em Natureza”

O Ministério do Turismo lançou, na quarta-feira (14), a campanha promocional “Turismo em Natureza”, que busca reposicionar o país no segmento.

Com o slogan “Viaje pelo Brasil. Gigante pela própria natureza”, as peças publicitárias têm como foco a experiência do viajante e retratam a importância de se praticar um turismo consciente, sustentável e seguro neste momento de retomada.

Todo o material, que inclui cards, vídeos, entre outros, poderá ser conferido em mídias digitais, sites do trade turístico e na TV aberta.

“Nada se compara ao Brasil quando falamos em recursos naturais. Estamos entre os maiores no segmento em um ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial e somos o único no mundo com seis biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Temos atrativos ainda pouco conhecidos que podem ser visitados agora pelos cerca de 11 milhões de brasileiros, que antes viajavam para o exterior, e que agora têm a oportunidade de conhecer melhor o nosso país”, disse o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, durante o lançamento, no Parque Estadual do Cantão, em Caseara (TO).

Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo