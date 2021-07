Morretes vai escolher ave símbolo por votação do público

A Prefeitura de Morretes e o Observatório de Justiça e Conservação lançaram uma campanha para escolher a Ave Símbolo do Município. A votação é pela internet e as pessoas podem escolher entre cinco espécies.

Morretes, como todo o Litoral do Paraná, fica no maior trecho ainda preservado da Mata Atlântica, que abriga muitas espécies da fauna e da flora, algumas só encontradas nesse bioma. A campanha tem o objetivo de valorizar esse tesouro natural, estimular ainda mais o turismo de natureza e engajar a comunidade na conservação. O turismo é, atualmente, o maior setor gerador de emprego e renda no município.

Uma ave símbolo é agregada aos símbolos oficiais do município. Mais do que criar uma identidade, conecta a população com o meio ambiente, por meio de um exemplo, nativo, conhecido e reconhecível. Vários países têm sua ave símbolo oficializada, bem como unidades da federação e também diversos municípios brasileiros.

A escolha será aberta ao público, por meio de uma votação on-line. A seleção das espécies foi feita pelos ornitólogos Raphael Sobania e Fernando Costa Straube e pelo guia de observação de aves Luciano Amaral Breves.

Sobania acrescenta que as espécies escolhidas para a campanha não estão ameaçadas de extinção, pelo contrário, são comuns de serem observadas em Morretes e na redondeza. “Mas as cinco aves são difíceis de serem vistas em outros lugares. É importante também ressaltar a beleza da plumagem. São espécies lindíssimas”.

A ideia da campanha é mobilizar a população de Morretes e os apaixonados pela Grande Reserva Mata Atlântica para a consulta pública. Após a votação, será encaminhado um Projeto de Lei para a Câmara Municipal para oficializar a escolha da Ave Símbolo da cidade.

O prazo para votação vai do dia 15 de julho ao dia 31 de agosto de 2021, para que já na próxima primavera a cidade possa celebrar a Ave Símbolo de Morretes.

Link para votação: bit.ly/campanha-morretes

CONHEÇA OS CANDIDATOS

Tucano-de-bico-preto

(Ramphastos vitellinus)

Como não se encantar com essa ave imponente, que leva na plumagem tons de amarelo profundo, preto, laranja e vermelho?

Seus olhos azuis contrastam, envoltos por uma faixa vermelha.

O grande bico negro, como uma espada, é capaz de quebrar nozes e cocos e também de devorar ovos e filhotes de outras aves. A alimentação variada inclui ainda insetos e aranhas.

O habitat dessa ave impressionante são as faixas costeiras de Florestas Tropicais. Em Morretes, pode ser avistado se deliciando no alto de coqueiros, palmeiras e árvores frutíferas.

Apesar do tamanho, seu bico é extremamente leve. Seu voo não é longo e é feito em linha sinuosa. Gosta de banhar-se na folhagem molhada pela chuva.

O Tucano-de-bico-preto costuma fazer ninhos em cavidades nos troncos. Põe de 2 a 4 ovos. A fêmea choca sozinha, sendo alimentada pelo macho durante o período de incubação.

É o maior de nossos candidatos à Ave Símbolo de Morretes, com cerca de 46 centímetros de comprimento.

Pica-pau-de-cabeça-amarela

(Celeus flavescens)

Quem não lembra da música tema do Sítio do Pica Pau Amarelo? 🎵🎵🎵

Essa ave faz parte do imaginário popular e possui um carisma inexplicável. Seu vistoso topete dá origem à maior parte de seus nomes populares, como cabeça-de-velho, joão-velho, pica-pau-amarelo, pica-pau-loiro e pica-pau-velho.

A espécie comum em Morretes possui a cabeça e a “cabeleira” amarelas e a plumagem do corpo preta com detalhes brancos, além de uma faixa vermelha na face.

Um ouvido atento e é possível ouvir o Pica-pau-de-cabeça-amarela batendo o bico nos troncos, em busca de insetos, suas larvas e ovos, formigas e cupins. Uma batida mais intensa também é usada para demarcar território. Se você ouvir um tamborilar rápido “tttrrrrrr” pode ser nosso candidato avisando que a área é dele.

A ave também se alimenta de frutas e bagas, fartas na belíssima e preservada Mata Atlântica costeira do Paraná. Nosso concorrente também passa seu tempo visitando e tocando várias flores, com a cabeça e o pescoço, assim agindo como polinizador.

Ele constrói seu ninho cavando em formigueiros e árvores secas, onde põe 2 a 4 ovos brancos e brilhantes. O macho incuba e cuida dos filhotes também. Mede em média 27 centímetros.

Surucuá-grande-de-barriga-amarela

(Trogon viridis)

Apenas preste atenção a todas as nuances dessa ave hipnotizante!

A garganta e a porção superior do peito são pretos e as partes laterais apresentam uma coloração azul escuro ultramarino que contrasta fortemente com a barriga amarela.

A nuca e as costas são verde esmeralda com reflexos azul arroxeado, ou verde, dependendo dos olhos de quem vê, ou do reflexo da luz. Qual cor você enxerga?

Seus olhos castanhos ainda são rodeados de uma suave plumagem branca, realçando um olhar doce e cativante.

Mas nem sempre é fácil avistar o Surucuá-grande-de-barriga-amarela que prefere a parte alta da vegetação, atrás de frutos e insetos na copa das árvores.

Os casais constroem seus ninhos sempre bem no alto, de 10 a 20 metros acima do solo. Durante o período de reprodução, vários machos podem se juntar a cantar, provavelmente para atrair as fêmeas. A postura é de dois ou três ovos e ambos os pais alimentam os filhotes no ninho. A espécie mede cerca de 30 centímetros de comprimento.

Saíra-militar

(Tangara cyanocephala)

Muitos moradores de Morretes aproveitam a “quedinha” das Saíras por frutas doces para atrair os bandos mistos em comedouros nos jardins.

Com algumas bananas servidas pela manhã é possível apreciar esses coloridos e animados visitantes todos os dias, especialmente no inverno. Na floresta, a Saíra-militar comefrutinhas, insetos, larvas, néctar e pólen de flores. São facilmente avistadas se alimentando em pequenos arbustos e até mesmo na vegetação rasteira.

Entre as espécies de Saíra presentes na Grande Reserva Mata Atlântica, a Saíra-militar se diferencia pela faixa vermelho vivo ao redor do pescoço e a coroa azul metálico no alto da cabeça. O corpo apresenta tonalidade verde, com dorso negro e um delicado detalhe amarelo nas asas.

A reprodução é, normalmente, de setembro a dezembro. Os ninhos, em formato de taça, abrigam 3 ovos e geralmente são feitos em bromélias e epífitas – aquelas plantas que vivem sobre outras maiores. Macho e fêmea cuidam dos filhotes. A espécie mede entre 10 e 13 centímetros.

Bonito-lindo

(Euphonia violacea)

Ele é bonito, ele é lindo!

O Gaturamo-verdadeiro é mais conhecido, oras, como Bonito-lindo.

A plumagem traz azul-metálico nas costas, amarelo na testa e nas partes inferiores.

Essa ave tem uma característica extraordinária. Além de seu canto melodioso, consegue imitar o som de outros pássaros que estão próximos. Um único macho pode imitar, em poucos minutos, a voz de 10 a 16 espécies de aves diferentes. São imitações perfeitas, claro que com sua força vocal reduzida.

O repertório do Bonito-lindo, também conhecido como Gaturamo-imitador, faz a alegria dos ornitólogos e observadores de aves porque simplesmente lista toda a avifauna da região em que vive. O macho consegue imitar as vocalizações de espécies variadas como gaviões, papagaios, tucanos e gralhas.

É uma ave social, vive aos pares ou em pequenos grupos e junta-se com frequência a bandos mistos de aves. Come frutos e consome insetos apenas raramente.

Ele é o menor dos candidatos à Ave Símbolo de Morretes. Mede de 11 a 12 centímetros.

Fonte: Observatório de Justiça e Conservação