Guaratuba testará profissionais da Educação antes da volta às aulas

A Prefeitura de Guaratuba realizará a testagem da covid-19 de toda a comunidade escolar a partir de hoje (segunda-feira,19). O retorno das aulas nas escolas municipais, com a presença na forma híbrida, está marcado para a segunda-feira (26).

Uma parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) e Fundação Lemann disponibilizou 10 mil testes para a testagem ampliada que será feita nas escolas. A primeira etapa de testes ocorrerá uma semana antes da volta às aulas, pretendendo testar todos os profissionais da educação. Com a identificação rápida de casos positivos e isolamento, trará mais segurança ao retorno às aulas presenciais.

Durante 3 meses, serão testados de forma aleatória professores, funcionários e alunos durante 3 meses. Para aplicação dos 10 mil testes neste período, Guaratuba contará com colaboração do aplicativo de inteligência de dados, que está sendo lançado também na segunda-feira (19).

Aplicativo – O “Dados do Bem” é uma ferramenta desenvolvida por médicos, pesquisadores e cientistas da informação, que usa a inteligência de dados para analisar a evolução da pandemia nas cidades.

Através do aplicativo, a pessoa realiza uma autoavaliação. A inteligência de dados vai analisar os sintomas, e se a autoavaliação indicar probabilidade de contaminação, a pessoa receberá pelo aplicativo um QR Code com data e hora para comparecer ao posto de coleta da Secretaria Municipal da Saúde.

Em caso positivo, a pessoa poderá indicar as pessoas com quem teve contato para também fazerem a autoavaliação pelo aplicativo e o teste, caso seja necessário. Mesmo que a pessoa não apresente nenhum sintoma, pode baixar e fazer o cadastro, pois as informações vão ajudar no combate da covid-19.