Região tem mais 3 mortes e 18 novos casos de covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde confirma, nesta segunda-feira (19) mais 3 mortes por covid no Litoral do Paraná: 2 em Antonina e 1 em Paranaguá. No domingo, a Sesa registrou um único óbito, em Paranaguá.

O Litoral chega a 1.054 óbitos, com uma mortalidade de 351,5 mortos / 100 mil habitantes.

Foram registrados 18 novos casos da doença na região.

Guaratuba (12)

Morretes (5)

Pontal do Paraná (1)

No domingo, haviam sido 6 casos: 2 em Guaratuba, 2 em Matinhos, 1 em Paranaguá e 1 em Pontal do Paraná.

O Litoral agora tem 39.715 casos confirmados e 21.158 pacientes recuperados.

No Paraná, houve mais 73 mortes e 2.333 casos confirmados. O Estado agora soma 33.625 óbitos e 1.340.228 casos. A mortalidade no Paraná é de 292 óbitos / 100 mil.

No Brasil, houve 542 mortes e 5.271 casos confirmados hoje. O país tem 542.756 mortos por covid e já registrou 19.391.845 milhões de casos. A mortalidade é de 258,3 / 100 mil.