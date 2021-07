Feliz com a retomada, Foz do Iguaçu lança forte campanha comercial

Turismo em Foz do Iguaçu começa a movimentar os atrativos turísticos com a visitação de centenas de turistas. (Foto Divulgação)

Loumar Happy Days vai unir o Trade de Foz do Iguaçu com o objetivo de aquecer as vendas no segundo semestre

Bastante otimistas com o avanço do número de imunizados contra a Covid-19, empresas do setor de turismo de Foz do Iguaçu se integram numa nova e grande campanha comercial. A Loumar Happy Days tem o estilo de Black Friday e vai colocar passeios como Dreams Park Show, Movie Cars, Itaipu Binacional e os demais atrativos turísticos, com valores promocionais. A ação de marketing é coordenada pela Loumar e será realizada de 11 a 15 de agosto.

Ao longo dos cinco dias haverão lives transmitidas pelas redes sociais da operadora iguaçuense. O objetivo é atingir os mercados emissivos, visando aquecer as vendas no segundo semestre de 2021 e primeiro semestre de 2022.

Lives interativas

A Loumar montou um estúdio com equipamentos profissionais para produção de conteúdo e a realização de lives através de redes sociais, como Facebook, Instagram, Youtube e também em suas comunidades no WhastApp e Telegram.

Para a campanha atingir uma meta satisfatória, a integração das empresas de turismo do Destino é de extrema importância. Durante a campanha, os interessados em viajar para Foz poderão comprar produtos e serviços com valores promocionais, ofertados pelos parceiros.

A edição desta campanha conta com a participação de hotéis, transporte turístico, restaurantes e atrativos, pois todos estão imbuídos na retomada do turismo e num objetivo comum, que é fortalecimento da economia local. “Para nós do Movie Cars, ações como estas feitas pelo Grupo Loumar só vem ajudar na divulgação do destino e na sequência, ocupação dos diversos meios de hospedagens e visitas aos atrativos turísticos”, destaca o diretor comercial, Guilherme Tell Laurino.

Guilherme Tel Laurino, diretor comercial do Movie Cars acredita que a retomada passa por grandes ações de marketing. (Foto Arquivo Pessoal)

Hotelaria volta a se aquecer

Foz do Iguaçu começa a contabilizar um aumento na ocupação hoteleira e no segundo semestre a perspectiva é aumentar ainda mais, pois as pessoas começam a programar viagens, uma vez que já se sentem mais seguras com a vacinação. Após mais de 15 meses com um número muito reduzido de turistas na cidade, a hotelaria volta a respirar com mais otimismo.

Segundo o presidente do Sindhotéis Foz, Neuso Rafagnin, o Destino Iguaçu inicia uma nova etapa da retomada do movimento de turistas neste segundo semestre. Com o avanço da vacinação no Paraná e no País, tanto na primeira dose quanto na segunda dose, certamente os brasileiros retomarão as viagens domésticas, principalmente por rodovias. “Acreditamos que a fronteira receberá milhares de turistas paranaenses e de outros estados próximos, tantos nos feriadões quanto ao longo das semanas de cada mês”, comenta com otimismo.

Neuso Rafagnin também ressaltou para dizer que a hotelaria e a gastronomia aproveitaram este período para investir em melhorias e capacitar os profissionais. “Estamos prontos para receber os visitantes, sempre respeitando todas as medidas segurança”, reforça.

Neuso Rafagnin, presidente do Sindhotéis Foz, confirma que a cidade está pronta para receber turistas com conforte e segurança. (Foto Assessoria)



Lives shops

Além dos atendimentos tradicionais pelo telefone, chat e WhatsApp, os interessados nos valores promocionais ofertados pela Loumar Happy Days poderão acompanhar uma série de lives shops e comprar com ainda mais benefícios. As lives shops foram inspiradas no mercado chinês e já correspondem a mais de 30% das vendas on-line na Ásia. No Brasil, a Loumar foi pioneira nesse segmento, sendo case da plataforma Startse, que estuda as empresas que mais crescem no mundo.

O melhor café do mundo em Foz do Iguaçu

A Loumar irá oferecer brindes especiais para essa campanha. Todos os compradores das lives poderão retirar um copo de café na Café com Passagem, local especializado em cafés especiais em Foz do Iguaçu, onde os turistas poderão encontrar também o melhor café do mundo, além de diversos outros grãos selecionados do Brasil.

Os participantes da campanha também receberão uma barra de chocolate especial 30% cacau produzido no Paraná pela Arte Cacau, uma empresa da região que está chamando atenção nacionalmente pela qualidade de seus produtos.

Serviços

