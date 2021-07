Turismo sobre duas rodas e mais um atrativo na Itaipu

Passeio pela barragem. Foto: Turismo Itaipu.



A megausina que mais produziu energia elétrica no mundo, na fronteira do Brasil com o Paraguai, foi o cenário perfeito para um passeio sobre duas rodas na manhã gelada do último domingo (18).

A incursão teve 187 pessoas inscritas, que percorreram a usina de Itaipu em 114 motocicletas, entre participantes e equipes de apoio.

O grupo fez um giro panorâmico pela Itaipu, com paradas no Mirante Central, Mirante do Vertedouro e trecho da barragem de enrocamento (de pedras). As imensas catedrais de concreto e a pista sobre o reservatório da usina, no topo da barragem, impressionaram os participantes.

“Foi tudo muito bem-organizado. Gostaria que esse evento pudesse ser realizado mais vezes, para quem não teve a oportunidade de participar hoje. Porque [é um lugar que] está muito próximo de nós, é muito bonito e muitas vezes deixamos de visitar. Os organizadores estão de parabéns”, elogiou o médico veterinário Michel Ascoli, de Santa Helena.

Integrante do grupo de motocicletas Arcanjos 277, de São Miguel do Iguaçu, Joaquim Andrzejewski disse que o complexo hidrelétrico é o destino ideal para quem gosta de passeios sobre duas rodas. Segundo ele, Itaipu combina a grandiosidade da usina à proximidade da natureza e dos animais. “Tudo isso num domingo lindo como foi hoje. A Itaipu está de parabéns por ceder esse espaço para os motociclistas de toda a região”, reforçou.

A organização do passeio deste domingo foi do vigia terceirizado da usina Milton Foletto, para quem “Itaipu é uma inspiração, um lugar único no planeta”.

Modalidade sob demanda

De acordo com o CTI, os passeios com veículo próprio atendem a demandas de grupos específicos, como clubes de motocicletas ou de automóveis antigos. Essa modalidade pode ser agendada para feriados e finais de semana. O tempo de duração da visita é de aproximadamente duas horas.

Nos passeios de motocicleta, é obrigatório uso de capacete de segurança. A idade mínima é de 14 anos e os menores deverão estar acompanhados de um responsável.

O acesso à usina é controlado mediante pulseira de eventos entregue no ato do credenciamento. O deslocamento é feito com balizamento por um carro na frente do comboio e outro no final, além de equipamentos de segurança e equipe de apoio, caso ocorra algum problema ou falha mecânica. Uma ambulância também acompanha o comboio.

Nos pontos de parada, o estacionamento é organizado e delimitado com cones, preservando a segurança dos demais visitantes. A medida é para não interferir na operação regular do turismo na usina.

Interessados em agendar uma visita em grupo, com veículo próprio, podem solicitar informações e verificar disponibilidade no e-mail info@turismoitaipu.com.br. O valor integral do ingresso é de R$ 38 por pessoa; a meia entrada custa R$ 19 (professores, estudantes, maiores de 60 anos, doadores assíduos de sangue, PcD e ID Jovem).

Informações e ingressos para os demais passeios na usina de Itaipu podem ser encontradas no site www.turismoitaipu.com.br.