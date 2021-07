UFPR promove Innovation Camp de soluções para o Litoral

Um evento que começou nesta terça-feira (20), prossegue hoje e vai até a semana que vem, discute soluções para melhorar a realidade ambiental, social e econômica do Litoral do Paraná.

O Innovation Camp acontece nos dias 20, 22, 27 e 29 de julho é realizado pela Agência de Inovação da UFPR, em parceria com o Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo Sustentável do Centro de Estudos do Mar (CEM-UFPR) e com o Júnior Achievement.

Os encontros serão sempre entre 19 e 21 horas. “Nosso evento terá quatro fases: vamos entender melhor os problemas relacionados às questões econômicas, sociais e ambientais que envolvem as regiões costeiras, desenvolvimento e validação de ideias e apresentação dos pitchs*”, explica o coordenador de ambientes de inovação e empreendedorismo da Agência de Inovação UFPR, professor Cleverson Renan da Cunha.

Os interessados devem realizar a inscrição. Podem participar pessoas da comunidade acadêmica da UFPR e da comunidade externa.

Inscrição aqui: bit.ly/UFPRInnovationCamp

*Pitch é uma apresentação resumida de um produto ou negócio. A intenção é vender a ideia para apoiadores, sejam eles investidores, clientes, sócios ou parceiros. (Fonte: Azullis)

Fonte: UFPR