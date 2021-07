Trajetórias que inspiram – encontro no Dia Internacional da Mulher Negra

O Fórum de Debates de Paranaguá e Litoral promove um evento no próximo domingo, 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Em alusão à data, mulheres negras, guerreiras e inspiradoras irão se reunir para falar um pouco sobre suas trajetórias. O encontro será transmitido pelo Facebook.

Estarão como debatedoras:

Carol Dartora – primeira vereadora negra de Curitiba

Fá Kbeluduru – rapper e incentivadora cultural

Fernanda Bueno – comunicadora e artivista

Joice Cardoso – artista e produtora / idealizadora

Juliana Mittelbach – enfermeira do CHC–UFPR e vice–presidente do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial

Tatiana de F. Santos – assistente social e conselheira do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial

Thayna Nascimento – artista e feminista / assistente de produção

Ya Roseli – iyalorisa do Culto à Orişá na tradição Yorubá e funcionária pública da Saúde de Paranaguá

Convidamos a todos para que acompanhem esse encontro neste domingo, ele será transmitido ao vivo na Página Fórum de Debates de Paranaguá e Litoral no Facebook.

Link do Evento: https://fb.me/e/GXqsTui4