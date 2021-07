Sesa registra mais 7 mortes e 83 novos casos de covid no Litoral

A Secretaria de Estado da Saúde registra, nesta sexta-feira (22), mais 2 óbitos por covid-19 no Litoral: Paranaguá (5) e Matinhos (2).

A região soma 1.066 falecimentos e um coeficiente de mortalidade de 355,5 óbitos / 100 mil habitantes.

São 83 novos casos da doença confirmados hoje:

Paranaguá (49)

Guaratuba (14)

Pontal do Paraná (10)

Matinhos (5)

Morretes (1)

Guaraqueçaba (1)

O Litoral agora tem 39.993 casos confirmados e 21.404 pessoas recuperadas.

No Paraná, houve mais 94 mortes e 2.306 casos confirmados. O Estado agora soma 33.993 óbitos e 1.350.606 casos. A mortalidade no Paraná é de 295,2 / 100 mil.

No Brasil, foram 1.324 mortes e 108.732 novos casos hoje. De acordo com o Ministério da Saúde, o grande número de casos registrados se deve à inclusão de 63 mil confirmações represadas do estado do Rio Grande do Sul.

O país tem 548.340 mortos por covid e já registrou 19.632.443 milhões de casos. A mortalidade é de 260,9 / 100 mil.