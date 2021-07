Guaraqueçaba quer envolver 400 mulheres na limpeza de praias

Foto: Prefeitura de Guaraqueçaba / Divulgação

A Prefeitura de Guaraqueçaba quer envolver as mulheres das comunidades pesqueiras na limpeza de praias, trilhas, manguezais e outras áreas naturais. Elas farão o trabalho duas vezes por semana e a prefeitura oferece como contrapartida uma cesta básica a cada uma delas.

O programa Estrelas do Mar pretende atingir 400 mulheres declaradas pescadoras ou esposas de pescadores. O município, um dos maiores do Estado do Paraná em extensão territorial, tem população estimada em 7.594 habitantes (IBGE, 2020). A lei que institui o programa foi sancionada na sexta-feira (23), pela prefeita Lilian Ramos.

Além da coleta, o programa terá o propósito de conscientizar as comunidades e também os turistas e veranistas sobre a destinação correta de resíduos e a preservação do meio ambiente. As moradoras das comunidades também vão participar de programas de reciclagem e de oficinas de fabricação de sabão artesanal a partir do óleo de cozinha.

Para evitar aglomerações e facilitar o acesso de todos, a prefeitura pede que as interessadas que os munícipes não se desloquem até a sede.

A partir do mês de agosto equipes das secretarias de Meio Ambiente e de Ação Social percorrerão as comunidades realizando o cadastramento em cada localidade.

Estarão aptas a se inscrever como beneficiárias do Programa “Estrelas do Mar” as mulheres residentes em comunidades insulares pesqueiras e costeiras que se enquadrarem nos critérios sociais estabelecidos pela Secretaria Municipal de Ação Social, da Criança, Adolescente, Idoso e Assuntos da Família, sendo eles:

Beneficiárias de Programas Sociais do Governo Federal cadastradas no CadÚnico;

Mulheres declaradas pescadoras ou esposas de pescadores;

Terão preferência as mulheres que se encontrem em situação de risco ou vulnerabilidade social.

Com informações da Assessoria de Comunicação e de Imprensa de Guaraqueçaba