Garuva vai abrigar população de rua durante o frio

Em função da previsão de baixa temperatura para os próximos dias, a Prefeitura de Garuva (SC) irá abrigar a população em situação de rua de forma emergencial, na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves.

No local, haverá dormitórios para cerca de 30 pessoas, serão servidas refeições, serão realizados testes para covid-19 e aqueles que ainda não tiverem se vacinado, poderão ser vacinados.

Sobre a queda de temperatura – Uma massa de ar polar que derrubará as temperaturas em Santa Catarina, poderá fazer Garuva registrar 4° C na sexta-feira (30). A sensação de frio será agravada com a possibilidade de chuva e vento.