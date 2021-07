Câmara de Guaratuba inicia segundo período legislativo do ano

A Câmara Municipal de Guaratuba iniciou nesta segunda-feira (26), o segundo período legislativo de 2021, da 18ª Legislatura. Inicialmente, houve a leitura de trecho da Bíblia, o que acontece em todas as sessões, e a entoação do Hino Nacional, reservada para as solenidades.

A presidente da Câmara, Professora Cátia do Doro, falou sobre sua expectativa positiva para os próximos meses, destacando alguns projetos que devem ser analisados e votados, como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento de 2022. Ela também agradeceu aos pares pelo apoio e “paciência” no semestre em que muitos iniciaram o primeiro mandato e ela estreou na Presidência do Legislativo. Todos os vereadores que se pronunciaram destacaram o bom relacionamento com a presidente e entre os parlamentares, acima das divergências políticas.

Seguindo uma tradição, o prefeito Roberto Justus compareceu e fez um balanço do início de ano e de algumas ações para o segundo semestre, com destaque para a retomada das atividades após a pandemia.

Na leitura dos expedientes recebidos, o 1º secretário da Câmara, vereador Fabiano da Caieiras, leu ofício do prefeito que indica o vereador Felipe Puff como líder do governo no Legislativo.

Diversos vereadores fizeram pronunciamentos. O segundo secretário, vereador Paulo Araújo, lembrou que em 26 de julho se comemora o Dia do Tradutor e Intérprete de Libras, lembrando a participação do profissional Willian Granato que faz a linguagem de sinais durante as sessões e transmissões da Câmara, numa homenagem que foi seguida pelos demais vereadores.

Fabiano da Caieiras falou sobre o primeiro mandato para ele e para muitos vereadores, do compromisso de servir a população, com honestidade e transparência e dentro dos princípios da honestidade, da legalidade e da impessoalidade.

O vereador Ricardo Borba elogiou o prefeito pela infraestrutura de esporte no novo Parque Municipal e também lembrou da intérprete libras Larissa Albuquerque. A vereadora Maria do Neno lembrou que também era o Dia dos Avós, fazendo uma homenagem que foi igualmente repetida.

O vereador Itamar Junior relacionou as obras de manutenção e pintura que estão sendo realizadas no prédio da Câmara como uma realização da gestão da presidente e da atual mesa Diretora. O aniversário de 33 anos do vereador Itamar, o mais jovem da Legislatura pelo terceiro mandato, que acontece nesta terça-feira (27), também foi lembrado, reforçando o clima de fraternidade no Legislativo.

A vereadora Diva Carneiro Oliveira elogiou o trabalho da presidente e cumprimentou, como outros o fizeram, o chefe de Gabinete do prefeito, Antonio “Toni” Caldeira, presente no plenário.

O vereador Alaor do Cubatão informou que, na manhã nesta quarta-feira (28), haverá uma reunião na localidade do Cubatão para tratar, com a presença do prefeito, da segurança na área rural. O vereador Ademir da Balsa elogiou a obra de manutenção que está sendo realizada e agradeceu o apoio que tem recebido neste seu primeiro mandato.