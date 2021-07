Polícia investiga homicídio após corpo ser encontrado no Mirim

Foto: Michel Moreira / TVCI

Um corpo já em decomposição foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (30), no bairro Mirim, em Guaratuba.

Vizinhos e pessoas que trabalhavam em uma casa ao lado sentiram o mau cheiro e abriram a casa na rua Alfredo Dias, onde morava sozinho Jorge Decker, de aproximadamente 50 anos. Encontraram o corpo do morador no chão da sala, com uma coberta por cima.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram o local até a chegada da Polícia Civil e Instituto Médico Legal, que removeu o corpo para Paranaguá, sede do IML.

No corpo havia perfurações, possivelmente feitas por faca, no peito e na barriga da vítima, além de mordidas de rato.

