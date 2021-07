Matinhos chora morte de estudante e procura autor de atropelamento

Foto: UFPR Litoral

A morte da estudante Pamela Vaz, de 22 anos, provocou emoção, especialmente entre os colegas do curso de Licenciatura em Linguagem e Comunicação da UFPR Litoral, e grande indignação em Matinhos. Ela foi atropelada por um motorista que fugiu e não prestou socorro.

Aproximadamente às 18h45 de ontem (sexta, 30), a jovem cruzava de bicicleta a avenida avenida JK, na esquina com a rua Rio Negro, quando foi atingida de cheio por um automóvel que vinha em alta velocidade. Ela passa por cima do capô e é arremessada. O motorista não parou para socorrê-la.

Imagens de câmera de segurança mostram que, possivelmente, era um GM Cruze, de cor preta. Uma quadra depois do acidente, ele virou na rua Icaraíma, no sentido do bairro Tabuleiro.

Com diversos ferimentos e múltiplas fraturas, Pamela foi levada para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, onde passou por cirurgia de emergência. Faleceu durante a madrugada deste sábado.

Nas redes sociais, páginas como Comunica Matinhos, apelam para a população dar informações à Polícia sobre o autor do atropelamento e até pedem para ele se apresentar voluntariamente.

Na página da UFPR Litoral, seus colegas da turma de 2017 que está para concluir o curso, a homenageiam:

“Você, sim, foi a primeira dessa turma a se formar, suportou tudo e todos até onde pode suportar, noites e dias, ano a ano. Sua luta não foi em vão, porque essa formatura é para sempre, formada pela vida, que não foi fácil.

Agora você se desligou e não apagou a luz que certamente vai brilhar como todas as estrelas que brilham no céu, esse que te recebe como alguém que nem todos os sonhos realizou, mas com certeza nos deixará aqui as lembranças de tê-la como nosso maior exemplo, nossa maior alegria e nosso exemplo de mulher e aluna.

Agradecemos a todos que hoje certamente estarão gravando para sempre, você, em nossos corações. Vai em paz, Pamela Vaz.

Com informações de Comunica Matinhos e UFPR Litoral