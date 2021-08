Prefeitura de Guaraqueçaba responde críticas e aponta machismo de comunicador

Texto da Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Guaraqueçaba rebate declarações divulgadas pela Internet e aponta machismo de um comunicador, citado como “digital influencer”. “O fato de eu ser mulher também não interfere na minha aptidão como chefe do executivo”, comenta a prefeita Lilian Ramos, na resposta. O texto não identifica o autor, mas informa que ele “representa uma página policial”. Leia o texto, publicado no site oficial do município.

Prefeita de Guaraqueçaba é alvo de ataques machistas

No ultimo domingo (31) um “digital influencer” postou um vídeo em rede social, registrando sua visita a cidade de Guaraqueçaba, gostaríamos de esclarecer de antemão que a Prefeitura de Guaraqueçaba é a favor da liberdade de expressão e do livre direito de manifestação, bem como repudia a desinformação, e toda e qualquer manifestação ofensiva a cidade de Guaraqueçaba, principalmente ataques machistas à qualquer mulher seja ela guaraquçabana ou não. Sendo assim, viu-se a necessidade de esclarecer alguns pontos, e faremos isso fracionando e comentando cada ponto da publicação do cidadão.

“A liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro” – Hebert Spencer

O Sexismo em pleno século XXI

Aos 5:46 minutos do vídeo ao vivo o narrador dispara “essa calçada devia estar pronta, devido a má vontade… eu fico abismado porque geralmente em casa eu sou desleixado, eu chego e jogo a meia, eu jogo toalha, eu acho que todo homem faz isso! Quem que arruma a coisa de casa? Quem que arruma? É a mulher né? Tua mãe, tua filha. Quem cuida da casa da gente? É a mulher não é? e quando o município que é gerido por uma mulher como é que é? a mulher que poderia cuidar aqui do município é a prefeita daqui, olha que coisa mais feia que está essa calçada” diz o narrador mostrando a praça William Michaud tal qual foi deixada pela empreiteira, com a obra inacabada desde 2020, mostrando total desrespeito tanto ao ex gestor quanto a atual gestora.

Primeiramente devemos enfatizar que a Prefeitura de Guaraqueçaba preza pelo respeito a todos os gestores, servidores e munícipes, todos aqueles que contribuíram e/ou contribuem para o município, seja homem ou mulher, tanto os que já trabalharam quanto os que estão trabalhando, TODOS merecem referência digna e respeitosa.

A generalização do narrador de que “todo homem” é como ele se define, “desleixado” que “joga a meia e a toalha” para a mulher, mãe ou filha arrumar, soa ofensiva até mesmo para os homens de bons costumes, mas nos chama atenção para outra situação, o machismo exacerbado e a depreciação do feminino atinge todas as esferas, inclusive num ataque sexista a uma prefeita, uma mulher eleita legitimamente por homes e mulheres, e talvez o que tenha revoltado o narrador não seja o fato de “a praça estar como está mas de uma mulher estar no poder, lugar onde o machismo considera inapropriado para mulheres, afinal, para eles, “mulher tem que cuidar de casa”, limpando a bagunça de homens “desleixados”.

A valorização das mulheres no município de Guaraqueçaba

Não podemos afirmar que Guaraqueçaba seja um município de cultura matriarcal ou patriarcal, uma vez que não temos um estudo antropológico concluso, mas podemos observar empiricamente a valorização do feminino uma vez que temos uma mulher ocupando a cadeira do Executivo municipal, 30% das cadeiras do legislativo ocupadas por mulheres vereadoras, 40% das secretarias municipais geridas por mulheres, 100% das diretorias do Hospital Regional de Guaraqueçaba (administrado pelo Governo o Estado) é composta por mulheres, projetos de turismo de base comunitária são alavancados por mulheres marisqueiras, a única veterinária atuante da cidade é uma mulher, a única jornalista da cidade é uma mulher, o Estrela do Mar que é hoje o maior projeto municipal de educação ambiental e sustentabilidade é voltado para as mulheres pescadoras e esposas de pescadores. Temos orgulho das mulheres agricultoras, mulheres artesãs, mulheres engenheiras, mulheres marinheiras, e vamos além, Guaraqueçaba pertence a comarca de Antonina cuja maioria de promotores e juízes são mulheres e a delegada, é mulher. Sendo assim a fala do “digital influencer” soa não somente ofensiva como leviana.

Sobre o sentimento de “insegurança” e convite a “pancadarada”

O narrador diz que sua visita é para divulgação de uma academia de Jiu-Jitsu, e, se atrapalha sem saber explicar se é um estabelecimento esportivo, um trabalho voluntário, bem como o nome dos idealizadores, dos mestres, e, ao mesmo tempo em que diz “vim conhecer o projeto” demonstra não ter conhecimento de nada, principalmente da realidade sobre a criminalidade no município, quando fala que:

“você que tem seu filho aqui em Guaraqueçaba, as mulheres que tem medo de andar aqui na região, pega e venha treinar e dar uma pancadarada” diz o indivíduo que representa uma página policial.

Segundo um levantamento feito pela Assessoria de Comunicação e Imprensa de Guaraqueçaba junto a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, dentre os municípios mais violentas do estado estão, em 1º lugar a capital, Curitiba, o 2º mais violento é o município de São José dos Pinhais (na região metropolitana) em 3º lugar, Paranaguá no litoral do Estado, em 23º vem Jacarezinho no interior do Paraná, o município de Guaraqueçaba sequer aparece nas estatísticas.

Nos últimos 4 anos foi registrado um único caso de feminicídio no município de Guaraqueçaba, sendo que em 2021 não há casos registrados.

O número de mortes violentas registradas no litoral do Paraná nos meses de janeiro a março de 2021 mostram que no litoral do Paraná o município de Paranaguá 30 pessoas tiveram suas vidas ceifadas de forma violenta, incluindo mulheres, na sequência os municípios de Antonina, Morretes e Guaratuba registraram cada um deles 5 mortes violentas no mesmo período, enquanto Guaraqueçaba, Pontal do Paraná e Morretes não registraram nem um único caso de morte violenta no primeiro trimestre de 2021.

A Prefeitura de Guaraqueçaba por meio de suas secretarias vem promovendo campanhas de combate a violência contra a mulher, seja ela física ou psicológica.

Para falar sobre as obras na Praça William Michaud, procuramos o engenheiro fiscal sr. Rodrigo Saldanha Allebrand que prontamente respondeu à entrevista fornecendo inclusive imagens de seu acervo pessoal. Segundo o Engenheiro Fiscal a obra está paralisada devido o fato de o contrato com a empreiteira não ter sido renovado.

– Porque não foi renovado o contrato com a empresa?

Não foi possível renovar o contrato com a empresa por conta que o contrato expirou em novembro de 2020, o qual só poderia ser renovado na gestão anterior. Também, vale destacar que a qualidade da obra não estava de acordo. Abaixo é apresentado algumas fotos da empresa que estava executando os serviços

– O que foi realizado e o que está sendo realizado até o momento? A Prefeitura está trabalhando em cima dessa obra para que seja finalizada?

A prefeitura está realizando todas as medidas técnicas e jurídicas essenciais para retomada da obra, já informou a empresa da não renovação do contrato, foi realizando o levantamento de todos os serviços que precisam ser realizados, recuperados e até mesmo refeitos. Também foram atualizados todos os itens da planilha onde constam os serviços que precisam ser refeitos, trabalho minucioso, pois não pode deixar nenhum serviço fora da planilha. Ao final todos os documentos foram enviados para a Caixa Econômica Federal, para que a obra seja licitada novamente.

Douglas Colombes Costa que é o responsável pela pasta da Secretaria de Planejamentos e projetos, fala das próximas etapas até a retomada da obra na praça central da cidade.

“A obra está em tramite para ser licitada novamente a partir do mês de agosto de 2021. Após a licitação, teremos o processo de reinício das atividades par que seja retomada a obra.” Diz Douglas

Das medidas judiciais

A prefeitura de Guaraqueçaba informa que estão sendo tomadas as medidas cabíveis, dentre elas, o contato com o engenheiro da Caixa Econômica por se tratar de recurso federal, a listagem dos pontos que estão em desacordo com o projeto, o ressarcimento via jurídica ao município destes itens realizados em desacordo, autorização para realização de nova licitação e finalização da obra pois, se tratando de recurso federal, existe a necessidade de autorização de outros órgãos.

A Prefeita Lilian comenta sobre o assunto:

“O fato de eu ser mulher não aumenta ou diminui minhas responsabilidades como prefeita ou meu compromisso com a população guaraqueçabana, assim como o fato de eu ser mulher também não interfere na minha aptidão como chefe do executivo, posso assegurar que nunca haverá “falta de vontade política” para trazer melhorias a todos os setores de nossa “ O fato de eu ser mulher não aumenta ou diminui minhas responsabilidades como prefeita ou meu compromisso com a população guaraqueçabana, assim como o fato de eu ser mulher também não interfere na minha aptidão como chefe do executivo, posso assegurar que nunca haverá “falta de vontade política” para trazer melhorias à todos os setores de nossa cidade. Sobre a praça William Michaud, é necessário cautela em todos os processos e documentos, pois antes de finalizar a obra ou até mesmo agilizar o processo para retomada das atividades, é de suma importância que a obra seja executada com qualidade, para assim ser desfrutada pelos seus usuários, sendo eles moradores ou turistas. Também é necessário passar pelo processo de análise dos órgãos competentes pois esses são detentores de parte dos recursos para realização da reforma. Por fim asseguro que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba está trabalhando com força e atenção para que a reforma seja retomada e finalizada com qualidade, segurança e transparência. Sobre a entrada da cidade, posso dizer que estamos com o mesmo empenho na obra da Avenida Ararapira bem como em uma luta contante para a pavimentação ou manutenção da PR-405 junto aos órgãos competentes”, diz a prefeita

Da PR-405 e a entrada da cidade

Já de início o narrador tece elogios à Guaraqueçaba com sarcasmos ácidos, “estou aqui desde ontem, o portal é bonito, melhor que o de Paranagua né? Pelo menos o portal” (diz ele com risos debochados), na sequência alerta para que os turistas não venham visitar a cidade pela estrada pois segundo ele “na entrada da cidade você pega uma pedreira do caramba”.

É de conhecimento de todos os que já ouviram falar de Guaraqueçaba que a PR-405 em sua totalidade está em estado deplorável, e basta ligar um aparelho eletrônico (radio, tv, celular, computador) para ver noticias de todos os lados sobre a frequente luta pela melhoria da estrada, tanto por parte dos gestores municipais, como da população, bem como daqueles que tem carinho por nossa Guaraqueçaba. Já na entrada da cidade temos a obra da Avenida Ararapira.

A Prefeitura de Guaraqueçaba preza pelo respeito à todos visitantes e estará sempre de portas abertas para recebê-los, nossa Assessoria de Comunicação e de Imprensa é solícita e sempre recebeu com muita abertura e hospitalidade todos os comunicadores que se interessem em veicular qualquer informação sobre o município, independente deste fato isolado de total desrespeito e desinformação, a Prefeitura de Guaraqueçaba e a população guaraqueçabana seguem com a mesma conduta ética e amistosa para com nossos vizinhos do litoral e todos aqueles que nos visitam.

Fonte: Assessoria de Comunicação e de Imprensa de Guaraqueçaba – Jornalista responsável: Elaine Laufer

https://www.guaraquecaba.pr.gov.br/index.php?mod=988&idNot=575