UFPR tem 201 vagas pelo SiSU em Matinhos e Pontal do Paraná

A UFPR Litoral e o Centro de Estudos do Mar oferecem 201 vagas em 16 cursos no Sistema de Seleção Unificada (SiSU 2021). As inscrições começaram nesta terça-feira (3) e vão até sexta (6).

Podem se inscrever todos estudantes que participaram da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para participar da seleção, os interessados devem ter obtido nota maior que zero na redação do Enem e não ter participado do exame na condição de treineiro.

O resultado da seleção será divulgado no dia 10 de agosto. As matrículas serão abertas no dia 11, se estendendo até o dia 16 de agosto. De 10 a 16 de agosto, estarão abertas as inscrições para a lista de espera por vagas remanescentes, cujos contemplados serão anunciados no dia 18.

Confira as vagas ofertadas pela UFPR Litoral para o SiSU, incluindo sistema de cotas:

UFPR Litoral – Matinhos

Agroecologia – (Tecnológico) – 6 vagas – Matutino

Artes – (Licenciatura) – 09 vagas – Matutino

Ciências – (Licenciatura) – 21 vagas – Noturno

Ciências Ambientais – (Bacharelado) – 14 vagas – Integral

Educação Física – (Licenciatura) – 3 vagas – Noturno

Geografia – (Licenciatura) – 13 vagas – Noturno

Gestão de Turismo – (Tecnológico) – 24 vagas – Noturno

Gestão de Empreendedorismo – (Bacharelado) – 05 vagas – Noturno

Gestão Imobiliária – (Tecnológico) – 12 vagas – Noturno

Linguagem e Comunicação – (Licenciatura) – 24 vagas – Noturno

Saúde Coletiva – (Bacharelado) – 25 vagas – Matutino

Serviço Social – (Bacharelado) – 3 vagas – Noturno

Total Matinhos: 159 Vagas

Centro de Estudos do Mar – Pontal do Paraná

Unidade Mirassol

Ciências Exatas – (*ABI – Área Básica de Ingresso) – 21 vagas – Noturno

Unidade Pontal do Sul

Engenharia Civil – (Bacharelado) – 2 vagas – Vespertino

Engenharia de Aquicultura – (Bacharelado) – 17 vagas -Matutino

Oceanografia – (Bacharelado) – 2 vagas – Integral

Total Pontal do Paraná: 42 vagas

Na página do sistema é possível consultar as vagas disponíveis, pesquisando por cidades, cursos e instituições. No momento da inscrição, o candidato poderá escolher até duas opções de curso. Será possível alterar as opções durante o período das inscrições.

As inscrições são realizadas no site do Sisu. É importante que o candidato leia com atenção o edital próprio da UFPR divulgado no site do Núcleo de Concursos da UFPR. As inscrições vão até às 23 horas e 59 minutos do dia 6 de agosto de 2021.

Com informações do Agora Litoral e UFPR