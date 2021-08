Portos do Paraná monitora qualidade do ar em Paranaguá e Antonina

Monitoramento do ar no Porto de Paranaguá – Paranaguá, 03/08/2021 – Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

Quem passar em frente ao Gate 5 do Porto de Paranaguá nas próximas 24 horas, a partir desta terça-feira (3), vai notar um aparelho diferente instalado no local. Trata-se de um medidor de qualidade do ar, uma das ações do Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas, coordenado pela Diretoria de Meio Ambiente da empresa Portos do Paraná.

Segundo o diretor de Meio Ambiente da empresa pública, João Paulo Santana, durante a operação da máquina são medidos sete parâmetros: níveis de partículas totais em suspensão, partículas inaláveis, fumaça, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio e dióxido de nitrogênio.

Em Paranaguá, a qualidade do ar é monitorada mensalmente em 12 estações localizadas na área do Porto Organizado e no entorno. Em Antonina, o acompanhamento ocorre a cada três meses, em três pontos.

“Em Antonina, em todas as últimas medições, os resultados revelam que os Índices de Qualidade do Ar são predominantemente bons. Em Paranaguá, comemoramos que tanto no porto quanto nas áreas mais afastadas, mais próximas da cidade, os índices também são bons”, afirma Santana.

Paralelamente, a equipe de Meio Ambiente dos portos do Paraná mantém diálogo constante com os operadores portuários com o objetivo de estudar ações para melhorar os índices na região do Porto Organizado. Assim, uma das orientações é que os equipamentos de carga e descarga dos navios sejam operados buscando minimizar a queda de produtos ou a geração de poeira, instruções semestralmente reforçadas aos operadores por meio de treinamentos.

INVENTÁRIO – O Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar também mantém um inventário atualizado de fontes fixas de emissões atmosféricas, sendo que os equipamentos envolvidos na carga e descarga de granéis sólidos são frequentemente avaliados. São acompanhadas também as emissões de fontes móveis, ação que envolve a verificação mensal dos níveis de fumaça preta de cerca de 400 veículos a diesel, tanto da frota interna dos portos do Paraná quanto da frota de terceiros.

AVALIAÇÃO AMBIENTAL – O Porto de Paranaguá é o porto público brasileiro de grande porte melhor colocado no Índice de Desenvolvimento Ambiental promovido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Essa é a terceira vez consecutiva que o porto paranaense, referência na movimentação de granéis sólidos, fica na liderança do ranking.

Para o presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, a nota de 99,29 do Porto de Paranaguá reflete o trabalho feito em prol do meio ambiente e da comunidade. “O Paraná tem realizado um trabalho que é referência dentro e fora do país. As nossas ações ambientais foram destaque inclusive na última COP 25, conferência do clima da ONU, que aconteceu em Madri”, diz Garcia.

Hoje a Portos do Paraná mantém mais de 20 programas ambientais ativos. São feitos monitoramentos frequentes da qualidade da água em 32 pontos das baías de Paranaguá e Antonina; monitoramento e limpeza de manguezais; fauna; biota aquática; além de educação ambiental; controle de ruídos; monitoramento de qualidade do ar, entre outros.

Fonte: Portos do Paraná / AEN