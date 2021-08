Ciência comprova que viver próximo do mar melhora a qualidade de vida humana

(Foto: Cristiano – Guaratuba-PR)

A ciência comprova que morar próximo do mar e estar em contato com a natureza melhora a qualidade de vida humana.

Guaratuba – Litoral do Paraná – é uma das praias mais limpas do Brasil e sua beleza encantadora tem motivado muitos turistas a conhecer o litoral paranaense.

Muitos foram conhecer a cidade e decidiram ficar para morar, com isso, está ocorrendo um crescimento populacional na cidade de Guaratuba. Resultado natural de sua natureza encantadora e da qualidade de vida encontrada pelas pessoas ao estarem próximos da natureza.

O ar puro do mar ajuda a acalmar a ansiedade porque uns dias na praia é uma terapia recomendada para quem sofre de nervosismo, estresse ou depressão. Já dizia os bons médicos que a praia é um anti-depressivo natural, portanto, está comprovado que viver perto do mar melhora a qualidade de vida humana.

Conheça Guaratuba, faça uma terapia marinha de pelo menos uma vez por semana, durante o verão você pode mergulhar a vontade e nos meses de frio pode simplesmente respirar a brisa fresca repleta de efeitos benéficos para a sua saúde.

Durante décadas, era recomendado as pessoas com problemas ou doenças respiratórias e os cientistas concluíram que respirar a brisa marinha e dar mergulhos no mar favorece muito os nossos pulmões sendo ideal para quem busca qualidade de vida e a simplicidade de morar em cidade pequena, longe das aglomerações e das poluições dos centros urbanos.

Visite Guaratuba – prestigie o Litoral do Paraná.

AUTOR: CRISTIANO BASSA

Formação Acadêmica:

Administrador de Empresas (PUC-PR)

Jornalista DRT 8439/PR

Pós-Graduado – Especialista em Comunicação Política – UFPR

Cristiano Bassa é Athleticano de coração, morador em duplo domicílio: Guaratuba e São José dos Pinhais-PR.

Editor-chefe da Revista Guará Dreams.

Colaborador do Correio do Litoral e do GuiaSJP.com.

Líder comunitário: Vice-presidente da Associação de Moradores do Eliane e Nereidas em Guaratuba.

