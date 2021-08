Fórum de Turismo Religioso vai mostrar diversidade do Paraná

O Fórum Paranaense de Turismo Religioso, importante evento regional, chega nos dias 12 e 13 de agosto à sua quarta edição. O evento será realizado de forma virtual e transmitido ao vivo pelo canal da Paraná Turismo no YouTube.

Durante esses dois dias o Fórum reunirá especialistas em turismo religioso, entre as 9h e as 12h dos dois dias, para troca de experiências e conhecimentos.

O evento tem como objetivo contribuir para qualificação do Turismo Religioso no Paraná, valorizando o patrimônio histórico-cultural e buscando incrementar o fluxo de visitantes e a economia local, regional e estadual, além de congregar os municípios e demais atores do segmento.

Ação idealizada em 2018 pelo Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná, o Fórum reúne profissionais envolvidos com o setor, entre destinos, iniciativa pública e privada, agentes de viagens e representantes de instituições religiosas diversas, entre outros.

Um dos mais ativos e consolidados de todo o Brasil, o Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná é formado pela Pastoral do Turismo da CNBB, Assintec, Fecomércio-PR, Paraná Turismo, Sebrae-PR, ABAV-PR, e atualmente conta também com apoio das Instâncias de governança do Estado, representantes de Rotas Turísticas Religiosas, Associação dos Municípios e da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná.

No Estado do Paraná, o setor representa 25% dos atrativos neste segmento, entre templos religiosos, rotas de peregrinação e outros patrimônios religiosos.

PROGRAMAÇÃO

Dia 12/08 – 9h

Apresentação – Eliseu Rocha, Coordenador do Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná

Oração de Benção aos profissionais de Turismo – dom frei João Mamede, Bispo Referencial da Pastoral do Turismo

Painel Experiências

Ordem do Caminho de Santiago – Pablo Rivera Bua, Comendador de la Orden del Camiño de Santiago em Portugal

Articulação Comunitária para Formar Roteiros do Turismo Religioso em Salvador – Padre Manoel de Oliveira Filho, Coordenador da Pastoral do Turismo da CNBB

Rumo aos 90 Anos do Cristo Redentor – Padre Omar Raposo, Reitor do Santuário do Cristo Redentor

Congresso Internacional de Turismo Religioso e Sustentável – Rubem Moyano, idealizador da Rota da Fé

Encerramento – 12h

13/08 – 9h

Abertura:

Eliseu Rocha, Coordenador do Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná

Isabella Tioqueta, Diretora da Paraná Turismo

Importância da Capacitação e do Marketing para o Turismo Religioso

Capacitação no Turismo Religioso – Rodrigo Rosalem, Diretor Regional do Senac-PR

Marketing no Turismo Religioso – Amadeu Castanho, Editor da revista eletrônica Viagens de Fé

Turismo Inter Religioso no Paraná

Projeto conheça seu atrativo religioso – Pedro Kempe, diretor da ABAV-PR e Giovanni Bagatini, SESC-PR

Mesquita Omar Ibn Al Khatab – Sheik Oussama El Zahed, Foz do Iguaçu, PR

Rota Santa Chagas – Fabio Couto Rosa, Vale do Ivaí, PR

Rota do Rosário – Padre Celso Miquelli, PR

Afro – Linha Preta: A rota turística que resgata história da população negra – Patrimônio de Curitiba – Adegmar Candieiro e Melissa S. Reinehr – Centro Cultural Humaitá

26 anos da Marcha para Jesus – Bispo Antônio Cirino Ferro e Pastor Jhow Braghini – Curitiba

Fonte: Paraná Turismo