Circuito Paranaense de Surf Amador marca volta do esporte

Alessandro Schmitz (foto: Jéssica Dombrowski Netto)

A Praia Brava de Matinhos foi palco da abertura do Circuito Paranaense de Surf Amador, que aconteceu nos dias 24 e 25 de julho. O evento marcou a volta das competições no estado com atletas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Foi um total de 73 baterias e 566 ondas surfadas em condições pouco favoráveis de até meio metro. O final de semana foi de sol e praia cheia, seguindo todos os protocolos de segurança por conta da covid-19.

O campeonato contou com as categorias Infantil Masculino Sub12, Iniciante Masculino e Feminino Sub14, Mirim Masculino Sub16, Júnior Masculino Sub 18, Universitário, Open Feminino, Curitiba, Master e Amador Open.

Gabriel Castigliola, de Itapoá (SC) foi o grande campeão da categoria Open em uma bateria acirrada contra surfistas locais. “Que energia boa ver a galera de novo na praia podendo competir. Eu só posso agradecer”, comentou.

Alessandro Schmitz, que mora na capital há mais de cinco anos, venceu nas categorias Curitiba e Master. O gaúcho Robson Pinheiro faturou a Universitário. Na Sub 18 e Sub 16 o local da Ilha do Mel Lucas Cainan foi o campeão. Na Sub 14 Lukas Camargo venceu e na Sub 14 Feminino Luara Mandelli ganhou nos últimos segundos de bateria. Anuar Chiah faturou a Sub 12.

A catarinense Laura Raupp foi a campeã da Open Feminino. “Eu vim aqui com esse objetivo e eu consegui cumprir. Estou muito feliz e agradeço a todo mundo que me ajudou até aqui”, afirmou.

O local de Matinhos Lukas Camargo teve a melhor nota e a melhor somatória do evento. Ele fez um 9.36 e somou 16.60 na semifinal da Sub16.

Este foi o primeiro campeonato da nova gestão da Federação Paranaense, que tem Renato Trogue como presidente. “Foi um evento que movimentou o comércio de Matinhos depois de um ano e meio sem eventos, corremos atrás e trouxemos a volta do Circuito. Espero que venham vários outros e o que porque, se depender de nós, vai ser show. Contamos com uma equipe muito boa e ter os patrocinadores e o poder público ao nosso lado trará mais frutos. Agradeço a Deus, a Oceam (Organização Centralizadora de Esportes Aquaticos de Matinhos), minha família e todos que me ajudaram até aqui. Estou pronto para a próxima!”, disse Renato.

Além da presença do público, o campeonato recebeu a visita de diversos apoiadores durante os dois dias de competição. “Eu vejo esses eventos como uma forma de atrativo para os jovens de todo o país virem para o município. Essa é a importância de um calendário esportivo forte, que é o que estamos buscando para o crescimento de Matinhos”, afirmou o vereador Anderson Dan.

O campeonato foi realizado pela OCEAM em comemoração aos 54 anos da cidade de Matinhos, com apoio de Banana Wax, Florida Gelo, Postos Kaimã, Restaurante Labodeguita, Sérgio Hach Corretor de Imóveis, Santa Monica materiais de construção, Celso Celular, Fuck the Diet Hamburgueria, Aba Acrílicos e Supermercado Pão D’Oro, Co-Patrocínio do Programa do Maninho, ValeSul e Construtora HJ, supervisão da Federação Paranaense de Surf e total apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Matinhos.

Resultados 1ª Etapa Paranaense

Open

1º Gabriel Castigliola

2º João Marcos Moura

3º Alex Lima

4º Aminandes Pamplona

Curitiba

1º Alessandro Schmitz

2º Vitor da Luz

3º Guto Scavazza

4º Angelo Cominese

Sub18

1º Lucas Cainan

2º Lukas Camargo

3º Kaique Garcia

4º Vitor Inacio

Sub16

1º Lucas Cainan

2º Anuar Chiah

3º Davi Jihad

4º Lukas Camargo

Sub14

1.Lukas Camargo

2º Anuar Chiah

3º Vinicius de Luca Silva

4º Ryan Martins

Sub12

1º Anuar Chiah

2º Kauã Carvalho

3º João Januario

4º Christopher Lopes

Feminino Open

1º Laura Raupp

2º Luara Mandelli

3º Fernanda Passos

4º Andressa Carvalho

Feminino Sub 14

1º Luara Mandelli

2º Gabriely Vasque

3º Clara Chaves

4º Nathalia Gerena

Master

1º Alessandro Schmitz

2º Marcio da Veiga

3º Marcelo Saporski

4º Jorge Porvilho

Universitário

1º Robson Pinheiro

2º Ian Conceição

3º Luiz Porto

4º Guilherme Fernandes

Edição do Correio com texto e fotos de Jéssica Dombrowski Netto