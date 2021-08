Museu Marinho é porta de entrada para biodiversidade do Litoral

O Museu Marinho do Projeto Litoral Nota Cem, em Pontal do Sul, Pontal do Paraná, reabriu em junho e pode ser visitado às sextas, sábados e domingos, sempre das 14h às 18h. O ingresso tem o valor simbólico de R$ 5,00 com direito a receber um adesivo do Projeto e participar de uma visita orientada.

Ele reúne uma coleção de espécies marinhas, entre invertebrados e vertebrados, encontradas ao longo das praias do litoral paranaense. Está organizada pelos grandes grupos taxonômicos.

O espaço do Museu Marinho integra a estratégia de ação com os estudantes que participam das atividades de interpretação ambiental na sede. Enquanto as meninas estão explorando o manguezal, por exemplo, os meninos recebem uma aula sobre a biodiversidade marinha no museu. Depois inverte, quem estava no mangue vai se lavar para ir ao museu, e quem estava no museu, vai para o mangue.

Durante a temporada de verão o Museu Marinho vai permanecer aberto para a visitação pública de veranistas e turistas.

Há 25 anos, o Projeto Litoral Nota Cem desenvolve um trabalho de informação e interpretação ambiental do litoral do Estado do Paraná para grupos de estudantes, mostrando que na região não existe só praia, mas um mosaico de ecossistemas interconectados, tão importantes e tão interessantes quanto a praia. Ecossistemas esses que dão suporte à uma cultura tradicional estabelecida na região há vários séculos.

O Projeto surgiu no Centro de Estudos do Mar (CEM) da Universidade Federal do Paraná. A partir de janeiro de 2020, o Projeto Litoral Nota Cem passou a atender um público diferente: veranistas e turistas que passam tanto a temporada de verão como a de inverno na região. Para isso, elaborou uma programação diferenciada para receber grupos de amigos e familiares.

Nesta nova fase, a sede do Projeto assume a condição de um Centro de Visitantes, voltado a divulgar o litoral do Paraná, abrindo seu Museu Marinho à visitação pública, oferecendo novas opções de atividades de ecoturismo e realizando bate papos (online) sobre questões naturais, culturais e contemporâneas desta região que integra o maior trecho contínuo de Mata Atlântica do Brasil.

A coordenação do Projeto Litoral Nota Cem é do biólogo José Claro da Fonseca Neto, doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Costeiro

Endereço: Av. Beira Mar, 3015 – Pontal do Sul, Pontal do Paraná

Telefone: (41) 9 9901-0409

Saiba mais: http://litoralnotacem.com.br/museu.html