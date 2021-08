Guaratuba retoma esporte e promove Torneio 250 anos de Basquete

A Prefeitura de Guaratuba promove no dia 29 de agosto o Torneio 250 anos de Basquete 3×3.

O evento será realizado a partir das 9h na quadra de basquete do Parque Municipal, em formato categoria livre acima de 15 anos.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do número 41 3472 8650 ou pelo Whatsapp 41 9 9838 8983.

Com o avanço da vacinação e a redução gradual dos novos casos de covid-19, as atividades esportivas estão recomeçando na cidade. Na segunda-feira (2) reiniciaram as escolinhas esportivas.

Escolinha de karatê

Sala no Ginásio José Richa

O karatê do projeto Kimono Kaiçara acontece nos ginásios José Richa e Irineu Lopes (Coroados). A Secretaria do Esporte e do Lazer está divulgando um convite às famílias com crianças de 6 a 14 anos aprenderem a arte marcial e salienta que estão sendo seguidos todos os protocolos de biossegurança em relação à covid-19. Confira os horários:

Gin

Ginásio Governador José Richa

Terça e quinta às 10h

Segunda e quarta às 14h

Ginásio Irineu Lopes da Graça Filho (Coroados)

Segunda e quarta às 10h

Terça e quinta às 14h

Mais informações pelo telefone 3472-8650

Ginásio do Coroados

Fonte: Prefeitura de Guaratuba