Mortes por covid caem 65% em uma semana no Litoral

Na última semana, encerrada neste sábado (7), 13 pessoas do Litoral do Paraná morreram em decorrência de covid-19: Paranaguá (8), Matinhos (2), Pontal do Paraná (2) e Guaratuba (1). O total de óbitos é 65% menor que os 37 registrados na semana anterior.

O número de casos da doença não reflete a situação da pandemia no momento, que persiste, mesmo que com menor intensidade. A correção do banco de dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) faz com que haja 346 casos a menos do que no sábado passado (31).

De ontem para hoje houve mais duas mortes na região: uma em Paranaguá e uma em Pontal do Paraná. Também houve correção no banco de dados da Sesa, fazendo com que número de confirmações na região aumentasse em apenas 16 casos. Paranaguá (10), Guaratuba (5), Morretes (2) e Matinhos (1), com dois resultados a menos: Pontal do Paraná (-1) e Antonina (-1).

No total, o Litoral tem 1.121 óbitos, 39.044 casos e 36.913 pessoas recuperadas. A incidência de casos na região é de 13.022 para cada 100 mil habitantes, 7,5% a mais que no Paraná (12.111) e 36% a mais que no Brasil. A mortalidade é de 373,9 / 100 mil, 21% a mais que no Paraná (308,9) e 40% a mais que no Brasil (267,3%).

Em todo o Brasil, verifica-se uma diminuição de óbitos e a média móvel diária de 1.026 casos, conforme apuração feita por um consórcio de grandes veículos da imprensa, é 11% menos que há 14 dias. O número de novos casos, no entanto, volta a subir, mesmo que lentamente: com 38,5 mil está 2,7% maior que há 2 semanas. O espectro da variante delta, mais contagiosa, ronda o Brasil, depois de provocar retomada de casos em outros países, como os Estados Unidos.

Dados do Laboratório de Estatística e GeoInformação, da Universidade Federal do Paraná divulgados no Informe deste sábado, apontam que a taxa de transmissão está ligeiramente abaixo de 1, portanto o número de casos ativos tende a diminuir: 0,89 no Brasil e 0,99 no Paraná.