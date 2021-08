Homens roubam mercado e são presos logo em seguida, em Guaratuba

Dois homens, armados de facões, assaltaram um mercado, em Guaratuba, mas foram presos logo depois, perto do local do roubo. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (5), no bairro Castel Novo.

Uma equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência e saiu em busca dos suspeitos. Não precisou ir longe: “Nas proximidades do comércio, na rua Afonso Pena, esquina com a rua Engenheiro Beltrão, se (os policiais) depararam com três jovens que se encaixavam no perfil descrito pela vítima”. Confira os detalhes no informe da Comunicação Social do Batalhão do Litoral (9º BPM):

“Ao perceberem a aproximação da viatura, dois dos indivíduos, visivelmente nervosos, que estavam próximo de um córrego, na tentativa de ludibriar a equipe dispensaram objetos na água, os quais não puderam ser recuperados pelos policiais por conta da profundidade do local.

“Desconfiados, prontamente, sem hesitação, os militares estaduais realizaram a abordagem e submeteram os três rapazes à busca pessoal. Nada de ilícito, além de uma pochete e uma balaclava, foi localizado. Um dos abordados utilizava tornozeleira eletrônica. Indagados sobre o que foi lançado na água, os rapazes confessaram terem se desvencilhado de dois facões utilizados na prática do crime, e certa quantidade de moedas subtraídas do estabelecimento.

“Diante dos fatos, confessos e depois de terem sido reconhecidos como autores do roubo, os três indivíduos, dois de 19 e um de 17 anos de idade, foram detidos e encaminhados até a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Guaratuba, a fim de serem colocados à disposição da Justiça.”