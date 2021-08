Guaraqueçaba conta prejuízos após as belas paisagens dos dias congelantes

A Assessoria de Comunicação e de Imprensa de Guaraqueçaba recebeu lindas imagens de dias congelantes, grande parte deste espetáculo da natureza é capturado pelas câmeras fotográficas e aparelhos celulares de moradores da área rural do município.

São imagens de campos que mais parecem pistas de patinação, bananeiras contrastando o verde das folhas com o branco do gelo, flores e folhagens aveludadas com o orvalho congelado. A galeria abaixo não deixa dúvida do quão lindo foi o amanhecer de cada dia gélido.

Prejuízo nas lavouras

Uma segunda galeria de imagens, mostra o que veio depois, as folhas amarelas já doentes, as bananas queimadas pelo frio. Juntamente com o degelo das gotas de orvalho vieram as gotas de lágrimas, lágrimas de famílias de pequenos produtores rurais que derramaram muitas outras gotas de suor cultivando suas terras, plantando sementes de frutos que não serão colhidos. Foram plantações inteiras destruídas pela geada e até os animais sofreram muito com o frio intenso.

“Juntos enfrentamos e sobrevivemos as enchentes, juntos enfrentamos e estamos vencendo uma pandemia e juntos enfrentaremos e superaremos estas mudanças climáticas. Somos guaraqueçabanos, somos um povo forte, um povo guerreiro, e, Deus é conosco”, fala a prefeita Lilian Ramos Narloch

Procuramos o vereador Marcos Dias (Marquinhos) que é morador da comunidade rural do Tagaçaba. Ele comenta o assunto. “Os produtos mais cultivados na nossa região são, banana, palmito pupunha e aipim (mandioca), mas temos muitos outros tipos de produtos começando a ser cultivados na região como maracujá, limão, poncã e hortaliças. Nossos agricultores movimentam hoje mais de 60% dos comércios do município, infelizmente todos foram prejudicados”, lamenta Marquinhos

O vereador fala ainda da estiagem, dos projetos de saneamento e do bom diálogo entre o legislativo e executivo no município. “Além das geadas, temos ainda os períodos de estiagem no inverno o que acarreta na falta de água em nossas comunidades que vem crescendo ano a ano e precisando com isso do nosso apoio para novos projetos de saneamento”.

“Eu agradeço o espaço dado pela prefeitura, espero que juntos possamos organizar um projeto a curto e longo prazo para auxiliar nossos agricultores. Assim como foi retomado em uma ótima parceria entre prefeitura e câmara, o projeto Estrela do Mar”, conclui o vereador em tom de agradecimento e esperança.

Ações rápidas e efetivas da prefeitura

Mario Dias Júnior, que é diretor de Agricultura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, informa que as equipes da prefeitura tem realizado o trabalho “in loco” nas comunidades rurais, até o momento já foram visitadas as comunidades do Potinga, Tagaçaba, Serra Negra, Açungui, Rio Bananal entre outras. Segundo Mário, os prejuízos serão sentidos até o final do ano.

“Tivemos este fenômeno das geadas desde quinta-feira (29), com temperaturas abaixo de zero grau na maioria das comunidades. Juntamente com a equipe da Defesa Civil e do IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural), realizamos o levantamento dos prejuízos de pequenos e grandes agricultores. Os efeitos das geadas demoram alguns dias para aparecer, por isso até o momento fizemos trabalho interno e somente agora começamos o relatório”, diz Mario

O diretor de Agricultura fala ainda sobre os animais: “Estivemos em uma propriedade pecuária de criação de búfalos, e, até então os danos nas pastagens não são aparentes, porém como são gramíneas que demoram um tempo para causar o amarelão, acreditamos que nos próximos dias já será possível mensurar o tamanho do prejuízo nas pastagens”.

Ele comenta sobre o sentimento em vivenciar esta experiência: “Para mim que trabalho junto aos produtores rurais vendo a luta diária deles, e como filho de agricultor, dá um sentimento de tristeza de ver quanta perda que teve, até para os que não tiveram a perda instantânea, mas sabem que daqui para frente, até o final do ano, será um período de grande dificuldade. O que nos motiva é poder dizer que a prefeitura não parou nenhum dia sequer de correr atrás de alternativas para diminuir os prejuízos, a SMMADS, Defesa Civil e IDR estão empenhados,” fala Mario Dias.

Texto: Assessoria de Comunicação e de Imprensa de Guaraqueçaba / Jornalista Elaine Laufer – Edição: Correio do Litoral

Fotos enviadas pela Assessoria