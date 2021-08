Litoral recebe mais 8.569 doses de vacina contra a covid

Distribuição de vacinas e medicamentos para os municípios do Paraná (Foto: Amércio Antonio/Sesa)

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) iniciou na manhã deste sábado (7) a distribuição de 400.230 vacinas contra a Covid-19 para as 22 regionais de saúde do Paraná.

O Litoral (1ª RS), recebeu 8.569 doses para serem distribuídas aos sete municípios: 1.750 AstraZeneca (1ª dose), 75 Janssen (dose única), 2.514 Pfizer (1ª dose) e 4.230 AstraZeneca (2ª dose).

O lote faz parte da 35ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde, enviada ao Estado nesta sexta-feira (6).

As vacinas foram encaminhadas pela manhã para as Regionais de Saúde de Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Apucarana, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã (via aérea) e à tarde para as Regionais de Saúde de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, Maringá, Londrina e Telêmaco Borba (por meio terrestre).

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, falou sobre a importância das novas doses. “Segundo a estimativa do Ministério da Saúde, o Paraná deve receber cerca de três milhões de doses este mês, e sem dúvidas essas vacinas serão aplicadas logo que chegarem ao Estado. Com o apoio das equipes municipais de Saúde, conseguiremos atingir ao menos 80% da população adulta vacinada com uma dose ou dose única até o final de agosto e 100%, também com uma dose, até setembro”, disse.