Guaratuba inaugura Sala do Empreendedor com foco na retomada

Guaratuba inaugura Sala do Empreendedor com foco na retomada

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

A Sala do Empreendedor de Guaratuba já está funcionando na Agência do Trabalhador, localizada na rua Dr. Carlos Cavalcanti, 278, no Centro. A inauguração foi em uma solenidade realizada no Iate Clube, no dia 4, quando teve uma homenagem da prefeitura a empresários que receberam a comenda dos 250 anos do município.

O prefeito Roberto Justus falou sobre a importância da Sala do Empreendedor para colaborar com a retomada econômica do município. “O apoio do Sebrae e da Acig (Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba) são imprescindíveis neste momento em que todos estamos nos readaptando a esta nova realidade”, afirmou.

A cerimônia deu início com o consultor Luiz Rolim de Moura,coordenador estadual do Comércio, Varejo e Franquias do Sebrae, que falou sobre o que é empreender, e a importância de se ter a Sala do Empreendedor em um município pequeno. Falou de oportunidades, metas, objetivos, e destacou que durante os 50 anos do Sebrae, é a primeira vez que uma parceria com a Prefeitura Municipal de Guaratuba é consolidada. Salientou que o Sebrae está à disposição para ajudar os novos empreendedores e os empresários já estabelecidos.

O presidente da Acig, Bráulio Augusto Pedroti, elogiou a iniciativa da Prefeitura, e também comentou sobre a importância de parcerias como essa neste momento de retomada econômica.

Na sequência, as empresárias Priscila Poli (Casa Domum) e Vaneli Mari Arsie (Colégio Monteiro Lobato) e o empresário Vandir Esmaniotto, famoso no ramo de gastronomia, contaram sobre a jornada de cada desde a chegada em Guaratuba e de como conseguiram empreender em meio a pandemia.

O evento contou com palestra do consultor João Carlos Oliveira, que interagiu com a plateia de empreendedores locais de forma contagiante, impulsionando de forma motivacional o público a empreender, ir atrás de seus sonhos, e trazer o que há de melhor para Guaratuba.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba / Edição: Correio do Litoral