Guaratuba reinicia regularização fundiária e vai entregar 37 escrituras

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba retoma a entrega das escrituras públicas às famílias cadastradas no Programa Morar Legal. Na sexta-feira (6), o prefeito Roberto Justus assinou 37 certidões de regularização fundiária do antigo loteamento Maria Sales.

A região agora passa a se chamar Praia Grande. Essas certidões assinadas estão sendo protocoladas no Cartório de Registro de Imóveis para a lavratura das escrituras em nome dos seus atuais proprietários.

O projeto em parceria da Prefeitura Municipal de Guaratuba com a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) ficou parado devido à pandemia. O prefeito, o secretário municipal de Habitação, Donato Focaccia, e o diretor da secretaria Vicente Variani, receberam Edson Henrique do Amaral, da Henrique Imóvel Legal, empresa responsável pela implantação desse projeto, que trouxe os documentos para serem assinados.

Henrique do Amaral repassou também a documentação de 130 imóveis que terão de passar por vistoria das secretarias de Urbanismo e do Bem Estar e da Promoção Social e ser incluídos no Cadastro Tributário da Prefeitura.

Em relação aos 130 imóveis, a Prefeitura Municipal, pretende concluir nos próximos 30 dias a emissão de notas e certidões de regularização e o encaminhamento para o cartório lavrar escrituras.

As certidões foram de imóveis localizados no bairro Mirim, na sequência virão moradias do Piçarras e do Carvoeiro. A programação agora é regularizar e encaminhar uma média de cem imóveis por mês, até a regularização de 1.000 imóveis previstos no contrato entre a empresa e a Cohapar.