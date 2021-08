Monitoramento de Praias registra 111 encalhes de animais em julho

Lobo-marinho-subantártico foi avistado em três praias diferentes

O Projeto de Monitoramento de Praias no Paraná divulgou um balanço do mês de julho: foram registrados encalhes de 111 animais marinhos, sendo 19 vivos e 92 mortos.

Entre as principais espécies que chegaram ao Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise da Saúde da Fauna Marinha (CRED),em Pontal do Paraná, destacam-se 12 pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus), uma tartaruga-verde (Chelonia mydas) e dois atobás (Sula leucogaster).

“Apesar do esforço da equipe de tratadores e veterinários para recuperar a saúde dos pinguins, apenas três deles sobreviveram e seguem em tratamento, assim como a tartaruga e as demais aves”, informa a equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC-UFPR). Os técnicos explicam que, em geral, os animais marinhos que chegam a encalhar estão bastante debilitados.

Em julho, foram atendidos 88 acionamentos da comunidade litorânea a respeito de 33 encalhes. Foram realizadas ao todo 51 necropsias com destaque para cinco baleias jubarte (Megaptera novaeangliae) registradas nos municípios de Guaratuba, Guaraqueçaba e Pontal do Paraná. Estas baleias foram atendidas em parceria com os gestores municipais em conformidade com o Protocolo de Atendimento a Encalhes de Animais Marinhos no Litoral do Paraná e os protocolos nacionais da Rede Brasileira de atendimento a encalhe de mamíferos aquáticos.

Também foram realizados 154 exames complementares para análises biológicas e da saúde dos animais. Entre os momento mais emociontes,tev e a soltura de uma gaivota (Larus dominicanus) e o acompanhamento do lobo-marinho-subantártico (Arctocephalus tropicalis), registrado em Matinhos, Pontal do Paraná e no Parque Nacional do Superagui. O animal, que começou a ser monitorado no Rio Grande do Sul e teve o pelo tingido com um número, depois esteve em Santa Catarina, já foi avistado no litoral de São Paulo.