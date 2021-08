Festival de Inverno da UFPR será novamente virtual

Exposição Bicicletas Caiçaras

O 31º Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná em Antonina, será realizado de 21 a 25 de agosto, novamente no formato virtual.

Durante 30 anos, a cidade de Antonina foi espaço de imersão, criação, difusão artística e palco do Festival de Inverno da UFPR. A pandemia da covid-19 transformou o cenário, mas não interrompeu o maior evento de extensão e cultura da instituição.

Em 2020, pela primeira vez, o evento foi realizado no formato remoto. Este ano, o 31º Festival de Inverno da UFPR – que terá como tema “do tradicional ao digital” – ainda será em formato virtual, celebrando a arte e a cultura. A programação será realizada em três faixas de horário, com atividades formativas, das 14h às 17h; atividades paralelas, das 17h às 20h; e apresentações artísticas, às 20h.

A 31ª edição do Festival de Inverno da UFPR tem como objetivo abordar o patrimônio natural e cultural do litoral paranaense, conectando conhecimentos tradicionais e recursos digitais. Este ano, os minicursos fazem parte da programação de atividades formativas e estarão disponíveis para a comunidade universitária e público externo através da plataforma UFPR Aberta, de forma gratuita.

Para realizar a inscrição, é preciso fazer o cadastro na plataforma, preenchendo todos os dados solicitados e marcar como “sim” a opção “certificados”. A criação da conta não pode ser vinculada ao Facebook ou Gmail. Acesse aqui a página da UFPR Aberta.

A Banda Dona Rosa é uma das atrações

Entre as opções de atividades formativas estão os minicursos de Videodança, Ferramentas digitais na educação, Animação com Stop Motion e Canto na história da Música Popular Brasileira. Ao todo, são doze opções de curso, com 230 vagas no total. A programação completa das atividades formativas está aqui.

Durante os cinco dias de evento, além das atividades formativas, o público terá acesso a exposições virtuais, webinários e apresentações de música, teatro e dança. As atividades da programação principal acontecerão no canal do YouTube do Festival de Inverno da UFPR e as atividades paralelas serão apresentadas em diferentes plataformas.

A cerimônia de abertura será no dia 21 de agosto, às 16h. A programação completa está no site do 31º Festival de Inverno da UFPR.

Exposição virtual Romaria Caiçara do Divino Espírito Santo – Foto: Douglas Fróis

Fonte: UFPR / Lais Murakami