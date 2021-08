Litoral tem mais 3,5 mil doses de vacinas. Confira quanto cada cidade recebeu.

O Litoral do Paraná recebeu mais 3.516 vacinas contra a covid-19 nesta terça-feira 10. As doses são divididas entre 2.226 Pfizer/BioNTech e 480 Coronavac/Butantan para 1ª dose e 810 Coronavac/Butantan para 2ª dose.

No total, Paranaguá recebeu 1.174 doses; Matinhos, 816; Guaratuba, 636; Morretes, 442; Pontal do Paraná, 352; e Antonina, 96; Guaraqueçaba foi o único município a não receber doses desta remessa.

Confira com detalhes quanto cada cidade recebeu nos três lotes nos quadros.

Coronavac 1ª dose

Coronavac 2ª dose

Pfizer 1ª dose

Com essa remessa, o Paraná já descentralizou todas as primeiras doses que recebeu do Ministério da Saúde e tem armazenado apenas doses correspondentes à segunda aplicação. Em quase sete meses de campanha, a logística permanece a mesma: distribuição em até 24 horas para os municípios a partir do recebimento. Segundo o governo, quase 8,7 milhões de doses já foram aplicadas no Paraná.