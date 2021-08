Agência do Trabalhador orienta empresários sobre Cartão Futuro Paraná

A Prefeitura, através da Agência do Trabalhador, anuncia para os empresários de Guaratuba o início do cadastro do programa Cartão Futuro emergencial, que tem como objetivo incentivar a oferta de emprego para adolescentes entre 14 a 18 anos. As empresas participantes recebem subsídio com parte do pagamento do salário pelo período de três meses, como ação de auxílio neste período de pandemia.

O Cartão Futuro é um programa do governo do Paraná, para fomentar a inclusão de jovens 14 a 18 anos no mercado de trabalho, que estejam cursando ou já concluído o ensino médio e tenha renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Para participar e receber o benefício, o empregador deverá manter um contrato de trabalho com um aprendiz menor de 18 anos.

A empresa que já tem contrato com aprendiz e mantiver o contrato terá acesso a subvenção econômica no valor de R$ 300,00, por aprendiz, por um prazo de 90 dias a partir da solicitação. Aqueles empresários que contratarem novos aprendizes, mesmo que em substituição dos que tiveram o contrato encerrado durante a pandemia, terão acesso ao valor de R$ 500,00.

Mais informações sobre o Cartão Futuro e como solicitar a participação, os empresários e jovens poderão se cadastrar nos links abaixo:

Para atendimento na Agência do Trabalhador Cadastro para atendimento na Agência do Trabalhador

ou diretamente no site de cadastro do Cartão Futuro Cadastro do Cartão Futuro