Prefeitura de Guaratuba faz parceria com comércio para testagem ampliada

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba está buscando parcerias com as empresas para ampliar o número de testagem e, consequentemente, o rastreamento dos casos positivos e o grau de controle sobre a pandemia.

Na empresa que ingressar no projeto será realizada a “Testagem Inteligente” de todos os funcionários. A testagem será feita por uma equipe itinerante da Saúde. Se houver caso positivo, esse será isolado imediatamente, e seus contatantes também testados. Isso diminui a chance de contágio dos demais funcionários e também os clientes. Os funcionários do estabelecimento serão novamente testados após o período de janela epidemiológica definido pela equipe da Saúde. A empresa receberá, então, o Selo Empresa Participante.

Segundo o secretário da Saúde, Gabriel Modesto, o projeto é possível por conta da parceria entre Guaratuba com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) e, tem por objetivo, conjuntamente com o avanço da vacinação, a efetiva regressão da doença no isolamento de casos positivos, principalmente aqueles assintomáticos (que não apresentam sintomas). Outra parceria é com as empresas: “Mais uma parceria com o comércio que fortalece muito o enfrentamento da Covid-19 em nossa cidade”, ressaltou o secretário.

Na terça-feira (10), o projeto foi iniciado com o Supermercado Baía Azul. Por causa de um contatante de funcionário que estava sintomático, a equipe da Saúde procurou o gestor que apoiou a ideia. Foram realizados testes nos mais de 80 funcionários do supermercado e a empresa foi a primeira a receber o Selo Empresa Participante.

Para participar do projeto Selo Empresa Participante, o gestor deve entrar em contato com a Central de Coleta através do aplicativo de mensagens Whatsapp no número (41) 99803-3956.

A Secretaria da Saúde ressalta que pandemia ainda não acabou, e com a variante Delta que é muito mais contagiosa que as demais já confirmada no município vizinho, e preciso redobrar os cuidados.