Prefeitura de Guaratuba derruba construção irregular e faz limpeza no rio Carvoeiro

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Equipes das secretarias de Obras e do Meio Ambiente de Guaratuba estiveram na manhã desta sexta-feira (13) na rua Marechal Deodoro para atender uma denúncia de que havia uma grande quantidade de lixo no rio Carvoeiro.

Debaixo de muita chuva, as equipes realizaram a remoção de um muro e de uma construção irregular na margem do rio, com indícios do início de uma invasão. Não foram encontrados os responsáveis pelas construções irregulares, pois não havia ninguém no local no momento.

Em épocas de chuvas, o lixo prejudica o escoamento e muitas vezes causa inundações nas proximidades do rio Carvoeiro, que corta diversos bairros e tem trechos canalizados, com construções em cima e alguns abertos até desembocar na baía de Guaratuba. Por causa disso, ele é constantemente vistoriado e limpo.

O secretário de Obras, Marcio Tarran, explicou que estão sendo aplicadas regularmente medidas de prevenção de enchentes e inundações, até que o problema seja sanado permanentemente através das obras de manilhamento adequadas em todas as ruas, como as que estão sendo feitas na avenida Rui Barbosa.

Segundo a Prefeitura, parte do rio Carvoeiro já está no convênio de macrodrenagem com o governo estadual e já existe uma liberação do Instituto Água e Terra (IAT) para se trabalhar no local.