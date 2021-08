PM do Litoral recebe guinchos e novas viaturas

Foto: Camila Tonett/Vice-governadoria

O vice-governador Darci Piana entregou na última quinta-feira (12), em Paranaguá, seis veículos para o 9º Batalhão da Polícia Militar atender os municípios litorâneos.

Os veículos vão reforçar as operações da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e as ações de policiamento de trânsito do Litoral. Segundo o governo, foram entregues três Trailblazers GM e um guincho para Paranaguá, uma Trailblazer para a Rotam de Pontal do Paraná e um guincho para Guaratuba. Segundo o governo, o custo das viaturas é de R$ 1,2 milhão.

“Até o ano que vem, devemos renovar 90% da frota da corporação (Polícia Militar), trazendo também mais qualidade para o trabalho dos nossos policiais”, afirmou o vice-governador.

Sest/Senat – Em Paranaguá, Darci Piana também participou da inauguração da nova unidade do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat). A nova estrutura tem 1,8 mil metros quadrados e capacidade para realizar mais de 53 mil atendimentos ao ano.

“Com o volume de transporte que circula em Paranaguá, a quantidade de caminhões que chegam aqui todos os dias e os investimentos que o Governo do Estado está fazendo no Porto, essa unidade da Sest/Senat é essencial para o município formar trabalhadores da área de transporte”, destacou Piana.

A unidade é voltada principalmente aos trabalhadores do setor de transporte de cargas, mas também pode ser usufruída por toda a comunidade. No local, serão oferecidas atividades de desenvolvimento profissional e treinamentos no simulador de direção de caminhão, carreta e ônibus — tecnologia de ponta utilizada no aperfeiçoamento de motoristas profissionais, com foco na prevenção de acidentes e na condução eficiente e econômica.

A nova estrutura conta com sala de treinamento, simulador de direção, com capacidade para 15 alunos; três salas de aula com capacidade para 25 alunos cada; e um laboratório de informática, com capacidade para 18 alunos, além de quatro consultórios e um centro de eventos.

Presenças – Participaram da solenidade o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes; os comandantes do 6º Comando Regional da PM, tenente-coronel Renato Ribas, e do 9º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Renato Rodrigues; os presidentes da Confederação Nacional do Transporte, Vander Costa, e da Fetranspar, Sérgio Malucelli; a deputada federal Christiane Yared; o deputado estadual Galo; e os prefeitos de Paranaguá, Marcelo Roque, e de Guaratuba, Roberto Justus.