Mortes e novos casos de covid seguem em queda no Litoral

O Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou nos últimos sete dias (de 7 a 14 de agosto) mais 10 óbitos por covid-19 no Litoral, uma queda de 30% em comparação com a semana anterior.

O número representa o saldo das correções que vêm sendo feitas no banco de dados da Sesa: Matinhos (3), Pontal do Paraná (3), Paranaguá (1), Guaratuba (1), Antonina (1) e Guaraqueçaba (1). Apenas Morretes não teve óbito confirmado no informe.

O número de novos casos acompanha os indicadores de redução gradual da pandemia neste momento. Houve apenas 174 novos diagnósticos, mas não é possível fazer comparação com a semana anterior devido às correções feitas no banco de dados. De 31 de julho a 7 de agosto houve uma exclusão de 346 casos registrados por engano.

Como comparativo, na segunda semana de julho, entre os dias 10 e 17, foram registrados 422 novos casos na região. Mortes haviam sido 34 registradas naquela semana.

Os novos casos foram registrados em todas as cidades litorâneas: Paranaguá (61), Guaratuba (49), Matinhos (36), Morretes (11), Pontal do Paraná (9), Antonina (5) e Guaraqueçaba (3).

No total, o Litoral tem 1.131 óbitos, 39.218 casos e 37.298 pessoas recuperadas. A incidência de casos na região é de 13.080 para cada 100 mil habitantes, 6,9% a mais que no Paraná (12.228) e 35% a mais que no Brasil (9.684).

A mortalidade é de 377,2 / 100 mil, 19,9% a mais que no Paraná (314,6) e 39,3% a mais que no Brasil (270,7%).

Taxa de transmissão tem grande redução no Paraná

O número de novos casos diários também diminuiu na média móvel depois de uma subida ligeira: com 28,4 mil está 19,8% menor que há 2 semanas. Dados do Laboratório de Estatística e GeoInformação, da Universidade Federal do Paraná divulgados no Informe deste sábado, apontam que a taxa de transmissão subiu ligeiramente no Brasil e diminuiu bastante no Paraná. Em ambos está abaixo de 1, portanto o número de casos ativos tende a diminuir: 0,90 no Brasil (era 0,89 na semana passada) e de 0,87 no Paraná (era 0,99 na semana passada).

Redução de óbitos e casos também no Brasil

Conforme apuração feita por um consórcio de grandes veículos da imprensa, a média móvel de óbitos das últimas duas semanas é de 860 por dia, 13,2% abaixo do que há 14 dias.

Todos os dados desta matéria são do sábado (14 de agosto)