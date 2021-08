Bens tombados do Litoral são destaque no turismo religioso

Bens tombados do Litoral são destaque no turismo religioso

Interior da igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Guaratuba

As igrejas do Litoral são alguns dos destaques do turismo religioso no Estado. Levantamento da Paraná Turismo aponta 16 atrativos religiosos tombados pelo patrimônio histórico e artístico, sendo 8 deles na região litorânea: em Paranaguá, Guaratuba, Antonina e Morretes. Confira no final.

Além das igrejas católicas, o 4º Fórum de Turismo Religioso, realizado nos dias 12 e 13 de agosto pela internet mostrou a diversidade cultural e religiosa do estado. Entre as apresentações, os participantes puderam conhecer alguns detalhes sobre a Linha Preta, uma rota turística que resgata história da população negra em Curitiba, a Marcha para Jesus, de igrejas evangélicas, e as visitações à mesquita Omar Ibn Al Khatab, em Foz do Iguaçu.

O fórum reuniu profissionais envolvidos com o setor das iniciativas pública e privada, agentes de viagens e representantes de instituições religiosas, entre outros. O turismo, em todas as suas esferas, foi um dos mais impactados pela pandemia da Covid-19 e o evento debateu a retomada da economia nos municípios com a exploração de templos religiosos.

O diretor-presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl, disse que o fórum foi uma oportunidade para troca de experiências. “A Paraná Turismo está atenta e acompanha de perto todos os movimentos de ações que projetam e promovem o turismo religioso. Para isso, foi criado um grupo de trabalho para debater sobre a criação de rotas de fé”, informou

De acordo com ele, os religiosos vão até as cidades atraídos pela fé e promovem a economia local. “São rotas de bicicleta, a cavalo, a pé e de carro. É um turismo que é feito de várias formas”, completou.

O vice-governador Darci Piana participou desde os primeiros fóruns e reuniões para a implantação de rotas de fé. “O Paraná é o estado mais avançado no turismo religioso do País. Hoje, milhões de pessoas participam de alguma forma do turismo religioso em todo o Estado”, afirmou.

“Dentro do nosso grupo de trabalho conseguimos ver a necessidade e a importância de fazer esse olhar mais apurado para dentro dos nossos espaços e atrativos religiosos, como podemos transformá-los em espaços que trazem benefícios aos empresários e turistas”, destacou a diretora-técnica da Paraná Turismo, Isabella Tioqueta.

POTENCIAL – Dos atrativos turísticos cadastrados no Estado do Paraná, 25% são do segmento religioso, entre templos, rotas de peregrinação. O turismo religioso é um dos segmentos mais importantes para o Paraná pela variedade de atrativos.

De acordo com levantamento do Sebrae-PR, em parceria com a Paraná Turismo, em 2020, o turismo religioso foi o 3º segmento com maior número de atrativos (299) no Estado. Destaca-se nesse segmento a região turística Terra dos Pinheirais, na qual, dos 157 atrativos presentes, 36 são de cunho religioso.

O Paraná já conta com rotas de turismo religioso, como a Rota do Rosário, em Jaguariaíva, e a Rota do Equilíbrio, em Irati. Além disso, está sendo estruturado o Caminho das Santas Chagas, em Borrazópolis, e a retomada das Missões Jesuítas da Vila Rica do Espírito Santo, em Fênix.

O Estado ainda conta com alguns atrativos religiosos tombados espalhados por várias regiões turísticas. São eles:

Santuário Nossa Senhora do Rocio – Paranaguá

Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Guaratuba

Igreja Bom Jesus do Saivá, em Antonina

Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar, em Antonina

Igrejinha de São Pedro, em Matinhos

Igreja de São Benedito, em Morretes

Igreja de São Sebastião do Porto de Cima, em Morretes

Igreja N. Sra. do Pilar, em Morretes

Santuário Senhor Bom Jesus da Pedra Fria – Rota do Rosário, em Jaguariaíva

Capela Imaculada Conceição, em Cruzeiro do Oeste

Capela Santa Cruz, em Maringá

Ruínas Redução Jesuítica de Santo Inácio, em Santo Inácio

Capela Divino Espírito Santo, em Londrina

Igreja do Lago, em Cascavel

Igreja Matriz Santo Antônio, na Lapa

Igreja Matriz de São Josafat, em Prudentópolis

FÓRUM – O 4º Fórum Paranaense de Turismo Religioso contou com um painel de troca de experiências aos profissionais do turismo, ministrada pelo dom frei João Mamede, Bispo Referencial da Pastoral do Turismo. O encontro também debateu a importância da capacitação e do marketing para o turismo religioso, e o turismo inter religioso no Paraná.

Fonte: Sedest / AEN