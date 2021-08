Os melhores destinos para os amantes das apostas

Saiba quais são os melhores destinos para quem quer passar noites jogando e se divertindo.

Passar noites se divertindo e podendo conhecer lugares paradisíacos em uma viagem a um país encantador é, certamente, algo que atrai muitos turistas. Se tratando de apostas e jogatinas, existem diversas opções em vários países diferentes e é bastante popular, uma vez que as apostas no Brasil, por agora, só podem ser feitas online ou não diretamente em solo nacional.

Isso acontece porque o setor ainda não é totalmente regulamentado por aqui, apesar de ser um mercado com muitos adeptos. Atualmente, várias empresas do ramo estão aguardando regulamentações para intensificarem os seus investimentos no mercado brasileiro, algo que já existe, porém é totalmente proibido em espaços físicos ainda. Em sites especializados como o br.netbet.com, por exemplo, o apostador brasileiro pode ter acesso a várias opções de jogos de aposta. Dessa forma, é comum que muitos procurem visitar países onde esse estilo de jogo é permitido, fazendo com que a viagem se torne ainda mais interessante.

Las Vegas, EUA

Las Vegas, nos Estados Unidos, é obviamente o primeiro destino que vem à mente daqueles que planejam rolar os dados mundo afora. Além de ser conhecida mundialmente como a capital das apostas, aparecendo em filmes, livros e séries sobre o assunto, a cidade é rodeada pelo deserto do estado de Nevada, que também oferece inúmeras outras opções de passeios, visitas turísticas e museus. Aos visitantes mais aventureiros, existem opções como o Trekking e a escalada em distintos parques nacionais.

São José, Costa Rica

Já pela América Central, a capital da Costa Rica, São José, é uma excelente pedida. A cidade tem excelente vida noturna, perfeito para quem procura um agito nos bares e boates locais, e a maioria dos cassinos estão nos hotéis mais concorridos pelos turistas como o Hotel Presidente e o Western Irazu. O país, inclusive, já sediou diversos campeonatos internacionais de pôquer e tem a sua própria versão do jogo vinte e um ou blackjack, chamado “Rummy”.

Mônaco

No continente europeu, o principado de Mônaco é destino mais que certo para os fãs de cassino. Mônaco oferece uma opção exclusiva para os seus visitantes que é o Casino de Monte Carlo situado no distrito de mesmo nome. O prédio em si já é uma atração à parte, com a decoração original da sua fundação no século XIX, é possível conhecê-lo (mas não jogar) participando de algumas das visitas guiadas oferecidas pelo próprio cassino.

Macau

Há também a cidade de Macau, que hoje pertence à China, mas durante muito tempo, foi território português. E sendo um antigo território de Portugal, as principais cidades estão rodeadas dessa mistura de línguas e culturas, um lugar onde é possível encontrar cartazes e habitantes que ainda falam a língua portuguesa ao lado da conhecida arquitetura dos templos chineses.

Se tratando de cassinos, os mais conhecidos da cidade de Macau, estão nas penínsulas de Cotai e Taipa. Mas a cidade também conta com inúmeros hotéis de luxo e é ideal para quem quer uma viagem única com o conforto cinco estrelas que a região oferece.