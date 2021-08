Redução do IPI busca alavancar o setor de jogos eletrônicos no Brasil

O Governo Federal anunciou novas medidas para reduzir o imposto sobre produtos importados.

Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou uma nova redução de impostos para o setor de videogames. Com a nova redução, das alíquotas sobre as IPIs caiu de 30% para 20% em consoles e máquinas dos jogos de vídeo, enquanto nos acessórios, a diminuição das alíquotas foi de 22% para 12%.

Antes dessas reduções, o IPI de consoles e máquinas de jogos de vídeo era de 50%, das partes e acessórios dos consoles chegava a 40% e das máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada atingia 20%, segundo informações da Secretaria-Geral.

O governo acredita que essas medidas vão ajudar no crescimento do setor. “Sabemos que a indústria de games não para de crescer e o mercado de jogos está em expansão. No Brasil essa realidade não é diferente, o que representa crescimento com variedade e qualidade, gerando emprego”, disse o secretário de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação (SDIC) da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME), Jorge Lima.

Governo busca reaquecer o mercado de jogos eletrônicos

É notório que o segmento industrial de games está em constante ascensão. O país ocupa este ano a 12ª posição na lista dos maiores mercados de games do mundo, de acordo com dados da NewZoo. A consultoria ainda detectou que os usuários de jogos somam 34 milhões no Brasil, destes 56 investem dinheiro em games. É uma indústria que movimenta milhões e que pode alavancar a economia do país.

Essa é a terceira redução de impostos no setor de jogos eletrônicos desde o início do governo. Em dois decretos anteriores, em 2019 e 2020, Bolsonaro já havia reduzido as tarifas.

Menos impostos para o ramo do setor de entretenimento que mais cresce no mundo, visa, sobretudo, estimular o comércio e reaquecer o mercado, uma vez que após a pandemia o número de jogadores aumentou ainda mais, fomentando mercados adjacentes como o de apostas online, que são feitas através de sites especializados que oferecem o serviço para o público brasileiro, como a NetBet, entre outros.

Como a redução funcionaria na prática?

Para ajudar a entender na prática como funcionaria o impacto da redução do IPI no preço final dos consoles, veja o seguinte exemplo: O PS5, a versão com leitor de Blu-Ray tinha como preço oficial o valor R$4.699. Com a redução, o novo valor do produto deve passar para R$4.350. No DualSense, controle usado no PS5, o preço médio deve cair de R$449 para R$412.

Já o console da Microsoft, Xbox, possuía o preço de venda para o Series S de R$2.799, enquanto o Series X era vendido por R$4.599. Com a redução, os novos preços devem ser em torno de R$ 2.591 e R$4.257, respectivamente. Vale ressaltar que é apenas uma estimativa baseada no preço atual dos consoles e da composição do valor de mercado deles.