Propostas para engorda da praia de Matinhos serão abertas nesta terça

O Instituto Água e Terra (IAT) abre nesta terça-feira (17), às 9h30, os envelopes das empresas interessadas nas obras da engorda da praia de Matinhos. Ao todo, 62 empresas manifestaram interesse formalmente no edital de licitação da da Concorrência Pública nº 02/2021.

A abertura dos envelopes será transmitida ao vivo pelo canal do Youtube da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest).

No mês passado, foi publicado pelo IAT um edital mais detalhado (processo 49/2021), com prazo mais amplo para apresentação de propostas e adequação às etapas burocráticas. O novo documento tem embasamento reforçado para que as propostas tenham boa procedência, atendendo às quatro principais linhas das obras.

OBRAS – O objetivo da intervenção, com orçamento estimado de R$ 381 milhões, é minimizar os impactos gerados pela combinação do desequilíbrio de sedimentos, ocupações mal planejadas e ressacas no Litoral. Esses fatores vêm destruindo e comprometendo boa parte da infraestrutura urbana, turística e de lazer de Matinhos.

A empresa vencedora deverá executar os serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico; estruturas marítimas semirrígidas; canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem; e revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de árvores nativas. Também estão incluídas melhorias na pavimentação asfáltica e a recuperação de vias.

As obras de recuperação da orla de Matinhos preveem a revitalização de 6,3 quilômetros entre a Avenida Paraná e o Balneário Flórida. Em uma segunda etapa, será recuperado trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne. O valor total estimado é de mais de R$ 500 milhões.

O prazo de conclusão das melhorias no Litoral, por parte da empresa vencedora da licitação, é de 32 meses a partir da assinatura da ordem de serviço.

Nos primeiros 6,3 quilômetros da Avenida Paraná até o Balneário Flórida, serão instalados também dois guias correntes, dois headlands e um espigão. Haverá, ainda, novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada.

A parte que será licitada também já conta com todos os licenciamentos – Licenciamento Prévio (LP) para as obras de micro e macrodrenagem e o Licenciamento de Instalação (LI) para o engordamento da faixa de areia, a revitalização paisagística e as infraestruturas existentes no projeto.

