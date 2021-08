250 anos de Guaratuba tem concerto de violoncelo na Igreja Bicentenária

A Prefeitura de Guaratuba e a Paróquia de N. S. do Bom Sucesso convidam para o 1º Concerto Beneficente de Violoncelo com a renomada violoncelista Adriane Savytzky, na Igreja Bicentenária, nos dias 3 e 4 de setembro, às 20h.

O evento integra as comemorações dos 250 anos do município.

Adriane Savytzky graduou-se em violoncelo na Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap). Ocupou o cargo de Primeiro Violoncelo na Orquestra Sinfônica do Paraná, Orquestra de Câmara de Blumenau, Camerata Antiqua de Curitiba e na Sinfônica de Porto Alegre. Vencedora de vários concursos, participou de diversos festivais de música, atuou no Brasil e na Europa, e em turnês nos Estados Unidos, Japão e também na América Latina. Atualmente faz parte do Trio Paranaense.

O ingresso simbólico do concerto é a doação de 1 litro de óleo vegetal que será entregue à paróquia. As medidas preventivas contra a covid-19 serão tomadas, como a obrigatoriedade do uso de máscara, higienização das mãos com álcool gel, aferição de temperatura e distanciamento.